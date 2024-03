Elettra Lamborghini a Positano con l’abito maiolica: quanto costa il vestito estivo Elettra Lamborghini si è concessa qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Sulla spiaggia di Positano, la cantante si è fatta fotografare mentre indossa un abito in cotone con una stampa perfetta per l’estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è volata in Costiera Amalfitana per trascorrere un weekend. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di fotografia dei paesaggi mozzafiato che offre Positano. La cantante è reduce da un impegno in televisione al fianco de I Panpersnel programma su la Nove chiamato Only Fun. Per questa piccola fuga in Campania, l'outfit è già estivo e si adatta perfettamente ai paesaggi costieri in cui si trova.

Elettra Lamborghini in Costiera Amalfitana

Elettra Lamborghini si prepara all'estate 2024

Le temperature primaverile non lasciano dubbi: ormai manca sempre meno all'estate. Nel suo weekend in Campania, Elettra Lamborghini si è goduta la vista sul mare dal promontorio di Positano. L'abito per l'occasione esalta la sua silhouette ed è perfetto per le serate in spiaggia: si tratta di un vestito in cotone smanicato con stampa Majolica firmato Dolce&Gabbana.

Elettra Lamborghini in Dolce&Gabbana

Il capo presenta una stampa sui toni del rosa e del rosso molto simile a quella delle maioliche che possiamo ammirare nella stessa Positano. L'abito midi senza maniche con gonna plissettata e scollo a cuore esalta l'estetica mediterranea, leitmotif delle collezioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. L'abito maiolica ricorda anche una forma un po' anni Sessanta, con questa gonna leggermente più ampia, a differenza della parte superiore che segna il punto vita. Il vestito viene venduto sui principali siti di e-commerce a 1.950 euro.

Elettra Lamborghini in spiaggia