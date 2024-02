Elettra Lamborghini si sente una strega con un abito di paillettes viola Elettra Lamborghini ha posato con un abito scintillante mentre si prepara alla puntata di questa sera del programma comico Only Fun assieme a I Panpers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elettra Lamborghini in Chiara Boni

"Una strega", scrive Elettra Lamborghini nella didascalia della foto che la ritrae con un abito viola di paillettes. L'artista è tornata giovedì 15 febbraio in televisione alla conduzione del programma Only Fun, accanto a I Panpers sul Nove e ricorda nelle sue storie Instagram di non perdersi la puntata di questa sera. Dopo essersi trasformata in una Iena con un tailleur leopardato sul programma di Italia 1, si mostra sui social con un abito sensuale dal gusto un po' dark che, a suo dire, ricorda il look di una strega. Elettra Lamborghini è stata anche menzionata nel toto nomi per la conduzione di Sanremo 2025 accanto ad Alessandro Cattelan, che la cantante ha commentato "Lo adorerei, Alessandro è bravissimo e ha un futuro di successo davanti".

Il vestito di paillettes di Elettra Lamborghini

L'artista ha posato su un divano di pelle nera con un vestito aderente viola. L'abito è firmato Chiara Boni – Le Petite Robe ed è caratterizzato da un'incrostazione di paillettes che lo rendono particolarmene scintillante; il modello midi senza spalline presenta una scollatura a forma di cuore e un nastro in raso lilla che si annoda dietro il collo in un grande fiocco. La chiusura è con la zip nascosta sul retro. Il vestito si trova su siti di rivendita online scontato a 440 euro, con valore originario di 675 euro, mentre sulla pagina ufficiale del brand è sold out.