Elettra Lamborghini, gli auguri di compleanno al fratello Ferruccio: "È il mio sosia al maschile" Ieri Ferruccio Jr Lamborghini ha compiuto 33 anni e la sorella Elettra ha voluto fargli gli auguri sui social. Ha rispolverato una foto di coppia, definendolo il suo "sosia al maschile".

Elettra Lamborghini è sempre molto attiva sui social e, tra viaggi in giro per il mondo col marito Afrojack, ricette detox per sentirsi in forma e selfie in micro bikini, allieta regolarmente i fan con la sua normale quotidianità. Nonostante si sia presa una temporanea pausa dai riflettori, continua a essere protagonista di un unico programma tv all'insegna della comicità, Only Fun, sul cui palco appare sofisticata e sensuale tra tubini fascianti e oblò sul seno. Per il resto ama dedicarsi alla vita matrimoniale e alla famiglia, dalla quale torna ogni volta che può tra una vacanza e l'altra. Ieri, ad esempio, non ha dimenticato il 33esimo compleanno del fratello Ferruccio Lamborghini: ecco l'originale messaggio di auguri che ha condiviso su Instagram.

Ieri è stata una giornata speciale per la famiglia Lamboghini: Ferruccio Jr, erede della nota casa automobilistica, ha compiuto 33 anni e non poteva non ricevere gli auguri social dalla sorella Elettra. Quest'ultima purtroppo ha potuto festeggiarlo solo "a distanza" ma, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a rendere il suo compleanno speciale. In che modo? Ha condiviso un'adorabile foto in sua compagnia, nella quale appare raggiante e sorridente con indosso una maxi camicia fucsia. Ferruccio, invece, lasciava trionfare l'eleganza sobria con jeans e polo Lacoste in blu notte. Il dettaglio che non è passato inosservato? I due fratelli Lamborghini si somigliano in modo impressionante, tanto che la stessa Elettra ha commentato lo scatto con queste parole: "Tanti auguri al mio sosia al maschile Ferri".

Le vacanze al naturale di Elettra Lamborghini

Per quale motivo Elettra non era a Bologna per il compleanno di Ferruccio? È all'estero col marito Afrojack e lo ha dimostrato con dei selfie postati sui social, nei quali si è mostrata totalmente al naturale. Complici le temperature calde del luogo, è rimasta in intimo, mettendo in risalto la silhouette impeccabile e gli addominali scolpiti.

Reggiseno a triangolo e tanga sgambati total black, piercing all'ombelico in vista e microdermal di diamanti in primo piano: per completare il look "casalingo" Elettra non poteva che aggiungere un tocco animalier con un frontino leopardato in black&white. Ha poi rinunciato completamente al trucco, lasciando trionfare la bellezza acqua e sapone (anche se con le ciglia XXL in evidenza). La cantante non è forse meravigliosa in ogni versione?

