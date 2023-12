Elettra Lamborghini con l’oblò gioiello sul seno: è “classy” in total black Elettra Lamborghini ha dato il via alle nuove riprese del programma Only Fun e ne ha approfittato per mettere in atto una svolta di stile “classy”: ecco chi ha firmato l’abito nero con l’oblò gioiello sul seno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata in tv dopo un lungo periodo di pausa dai riflettori: da diversi anni aveva deciso di ritirarsi a vita privata e, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione pubblica, ha preferito godersi la vita matrimoniale con Afrojack. Lo scorso weekend ha però fatto "dietro-front" lasciandosi intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo, dove è apparsa raggiante in azzurro. Ora per lei sono ripartite le registrazioni di Only Fun, l'unico programma che ha portato avanti in questo periodo di stop, e ne ha approfittato per sfoggiare un sensuale look "classy": ecco tutti i dettagli.

Chi ha firmato l'abito nero di Elettra Lamborghini

Nonostante da sempre sia una grande fan del Natale, Elettra Lamborghini per le nuove registrazioni del comic show di Canale 9 ha detto ai classici look in pieno stile feste. Per lei niente rosso fuoco o paillettes sparkling, ha preferito il total black per un effetto "classy". È proprio questa la parola che ha usato nel post condiviso sui social per mostrare a 360 gradi l'outfit: la cantante ha puntato tutto su un abito nero della collezione Primavera/Estate 2024 di Alberto Audenino. Si tratta di un modello con la gonna a tubino lunga fino al ginocchio caratterizzata da alcuni drappeggi sul davanti, le maniche lunghe, le spalline imbottite e un maxi cut-out all'altezza degli addominali. La sua particolarità? Un oblò "gioiello" al centro del seno.

Alberto Audenino

Elettra Lamborghini col raccolto messy

A completare il tutto non è mancato un ulteriore tocco prezioso e scintillante: Elettra ha abbinato l'abito nero a un paio di orecchini tempestati di cristalli di Leo Pizzo, mettendoli in risalto con un'acconciatura raccolta dall'effetto messy portata alta e con due ciuffi "liberi" sui lati del viso.

Elettra Lamborghini con orecchini Leo Pizzo

Per quanto riguarda il make-up, la cantante ha scelto dei toni particolarmente naturali, dal blush che riprende il suo incarnato al rossetto nude, l'unico dettaglio più appariscente? Le ciglia finte, ormai diventate un tratto inconfondibile del suo stile. Si tratterà solo della prima "tappa" della svolta classy di Elettra Lamborghini (ma sempre senza rinunciare alla sensualità)?