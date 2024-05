video suggerito

Elettra Lamborghini apre il nuovo tour: body argento e strass nei capelli per il concerto Elettra Lamborghini ha dato avvio all'Elettraton Tour con un look color argento.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini ha ufficialmente inaugurato il nuovo tour e i fan sono in attesa di scoprire la sua nuova hit estiva. Ma per la Twerking Queen questo periodo è particolarmente intenso non solo sul piano musicale. Proprio pochi giorni fa ha lanciato un brand pensato per vestire l'intera famiglia, grandi e piccini, con look coordinati. Cos'altro avrà in mente per stupire i suoi fan?

Elettra Lamborghini in tour

L'Elettraton Tour è ormai un appuntamento estivo fisso per i fan di Elettra Lamborghini, che hanno così l'opportunità di vedere esibirsi la loro beniamina. Sul palco Elettra ama dare tutta se stessa, per regalare al pubblico uno spettacolo d'impatto dove coniugare danza e musica. L'estate scorsa aveva lavorato duramente per poter sfoggiare una perfetta forma fisica, che le consentisse di reggere uno show intenso e coinvolgente. L'allenamento prolungato le aveva fatto perdere peso, un aspetto su cui era tornata spesso, per spiegare di non aver voluto stravolgere il suo aspetto, ma di aver semplicemente voluto abbracciare un nuovo stile di vita più salutare. Le critiche non erano mancate così come le insinuazioni su possibili ritocchi, sempre smentiti.

A distanza di un anno la Twerking Queen è tornata sul palco per le nuove date del suo tour. Prima tappa: Carloforte in Sardegna. Accompagnata da sei ballerini si è lanciata nei suoi più grandi successi. E per l'occasione non poteva mancare un look in perfetto Elettra Style. Per inaugurare il tour la cantante ha scelto il color argento: un body sgambato con scollatura all'americana e guanti coordinati, con gonnellino trasparente legato in vita. Body anche per le ballerine, in coordinato coi danzatori: canotta a rete di cristalli e pantaloni cargo per loro. Il body è un must dei look da palcoscenico della cantante. Ha fatto da filo conduttore anche l'anno scorso, declinato in diversi colori e modelli. Quale sarà il prossimo outfit?