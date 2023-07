Elettra Lamborghini difende il lato B naturale e smentisce la presenza di protesi “Se sei dottore io sono astronauta”: Elettra risponde al chirurgo che sui social si è detto certo che abbia delle protesi al lato B. Lei ha smentito.

A cura di Giusy Dente

Naturale o rifatto? Il lato B di Elettra Lamborghini continua ad attirare una certa curiosità e in tanti si chiedono se sia del tutto naturale o se ci sia lo zampino del chirurgo. La Twerking Queen di recente si è allenata molto e ha mangiato meglio: questo ha determinato una notevole perdita di peso (circa 7 chili). Lo ha fatto per poter sostenere al meglio i ritmi serrati del tour, per essere in forma sul palco e regalare così uno spettacolo di alto livello ai suoi fan. Eppure il lato B della cantante non ha risentito della trasformazione fisica, apparendo tonico e sodo come sempre. Questo ha fatto nuovamente nascere la teoria della possibile presenza di protesi. Stanca di queste bugie (che a volte arrivano anche da persone che si dichiarano esperte del settore) si è espressa in prima persona la stessa Elettra Lamborghini.

Il lato B di Elettra Lamborghini è naturale o rifatto?

Più volte, in passato, Elettra Lamborghini ha risposto in prima persona ai "complottisti", a coloro che sostengono che il suo lato B sia il frutto dell'abile lavoro di un chirurgo. La Twerking Queen va molto fiera delle sue curve: si piaceva prima e si piace adesso, che è sotto gli occhi di tutti la trasformazione fisica. Ha ammesso di essere più sgonfia e di sentirsi molto bene con se stessa, ma ha ribadito di essere innanzi tutto in perfetta salute (oltre che mentalmente molto in equilibrio).

Un utente che si professa chirurgo (di cui non ha voluto svelare il nome) ha diffuso sui social la sua teoria: il lato B della cantante sarebbe così pieno e sodo per via della presenza di protesi. Nonostante abbia più volte smentito questa versione dei fatti, è stata Elettra Lamborghini stessa a tornare sull'argomento una volta per tutte. Ha allegato anche un breve video in cui è sott'acqua è nuota, per dimostrare che è tutto vero e che non c'è plastica.

"Per mettere una protesi servirebbe uno squarcio che io non ho" ha spiegato. Ha in qualche modo anche "sfidato" il medico in questione: "Un dottore saprebbe riconoscere delle protesi. Se tu sei dottore io sono astronauta" ha detto, invitandolo a fare un'ispezione per controllare da vicino. "È tutto muscolo e ciccia" ha concluso. La questione sarà definitivamente archiviata?