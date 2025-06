video suggerito

Emily Ratajkowski, per il compleanno una torta che riproduce il suo lato b Addio alle solite torte a tre piani con ciuffi di panna e pasta di zucchero, Emily Ratajkowski per il compleanno spegne le candeline su una cake a forma di sedere che riproduce il suo lato B. Chi ha realizzato l'originale torta e tutti i dettagli della festa di compleanno della top model.

Il 7 giugno 2025 Emily Ratajkowski ha compiuto 34 anni e per celebrare il compleanno ha organizzato un party con gli amici più stretti. Nessuna location extra lusso o club di tendenza, la top model ha organizzato una festa intima nella sua casa. Per il party non sono stati fatti maxi allestimenti sontuosi, con catering e tavolate imbandite: Ratajkowski sceglie di celebrare con musica, cocktail, caviale e con una torta su cui spegnere le candeline molto particolare.

Gli invitati e la location del party

Sul suo profilo Instagram Emily Ratajkowski ha condiviso un album con decine di foto del suo party in cui mostra la location dell'evento, la torta e i gadget distribuiti agli ospiti. Tra gli invitati Vip c'era la top model e grande amica Irina Shayk e la festa si è svolta negli interni della casa e nel giardino della stessa. A far da cornice al party solo una moltitudine di palloncini rossi gonfiati con elio che ricoprivano il soffitto del salotto della modella.

Irina Shayk al compleanno di Emily Ratajkowski

Al festa tutti tatuati con il logo Emrata

Al posto dei soliti cappellini, degli occhiali funny e dei tipici props da festa di compleanno, Ratajkowski ha distribuito agli invitati al party alcuni tatuaggi trasferello, simili a quelli dei bambini da imprimere sulla pelle con l'acqua. Sui tatuaggi temporanei tutti uguali era stampato l'ormai celebre nick name di Instagram Emrata, nel tipico font gothic dei tattoo.

I tatuaggi distribuiti agli ospiti

La torta di Emily Ratajkowski a forma di lato b

Oltre al party non convenzionale, che non segue le regole delle sontuose feste tutte uguali, tutte eccessivamente barocche, delle star, Emily Ratajkowski ha spento le candeline su una torta di compleanno decisamente fuori dagli schemi. Addio al solito cake design, alle mega torte a tre piani con ciuffi di panna e pupazzetti in pasta di zucchero: la birthday cake di Emrata riproduce il lato b della festeggiata, con tanta di tanga rosso con laccetti legati fino in vita.

La torta per il compleanno di Emily Ratajkowski

La torta è una sorpresa fatta alla festeggiata da un'amica invitata alla festa che ha realizzato lei stessa la riproduzione del lato b su cui spegnere le candeline. L'autrice dell'originale birthday cake è Laila Gohar, artista egiziana che vive e lavora negli Stati Uniti, celebre per le sue opere in cui utilizza il cibo come mezzo creativo. Oltre alla torta lato b, il meù del party prevedeva abbondanti dosi di caviale.

Alcuni scatti dal compleanno di Emily Ratajkowski

Il look vintage per il compleanno

Anche per il suo birthday look Emily Ratajkowski ha scelto qualcosa che rispecchiasse la sua personalità, qualcosa di comoda ma glamour, non troppo ingessato, un po' hippie e super chic. La top ha infatti indossato un modello vintage di Jean Paul Gaultier.

Il look di Emily Ratajkowski pe ril suo compleanno

Si tratta di un coordinato con stampe a effetto patchwork, in cui print animalier zebrati si mescolano con ghirigori in bianco e nero e disegni boho chic. Il completo in seta semi trasparente è composto da un top incrociato aperto sul davanti, abbinato a pantaloni tre quarti, impreziositi da inserti svolazzanti ai lati.