Elettra Lamborghini e le presunte protesi: “Ho perso peso mangiando di meno e allenandomi di più” Un hater ha insinuato che la trasformazione di Elettra Lamborghini sia dovuta a protesi. “Sono mesi che mi spacco di allenamento” si è difesa lei.

A cura di Giusy Dente

Nel giorno del 29esimo compleanno, invece di ricevere regali è stata Elettra Lamborghini a farne uno grande ai suoi fan, una sorpresa graditissima: ha annunciato l'arrivo del nuovo album! Elettraton è uscito il 2 giugno ed è un lavoro di cui la cantante va molto fiera. Ha festeggiato con un party questo importante traguardo (con un look in stile aerobica anni Ottanta), in attesa di potersi scatenare con le esibizioni dal vivo. Presto, infatti, sarà nuovamente in tour e si sta impegnando moltissimo per essere in forma e piena di energia, quando dovrà cantare e ballare per il suo pubblico sul palco.

Elettra Lamborghini in vista del tour

La scorsa estate per la Twerking Queen è stata impegnativa e ricca di appuntamenti, con concerti da Nord a Sud. È stata una delle grandi protagoniste della stagione, musicalmente parlando, col tormentone Caramello, realizzato assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. Adesso si prospetta per lei un'estate altrettanto movimentata, ma stavolta in qualità di solista, dopo il rilascio di Elettraton. La 29enne non vede l'ora di cominciare la serie di concerti in giro per il Paese e si sta allenando quotidianamente, in nome di questo obiettivo. Sono già state ufficializzate le prime date: sarà in concerto a Sassuolo l'1 luglio e da lì in poi toccherà diverse altre città fino alla chiusura del 10 settembre a Campanedda.

Sul palco, le piace scatenarsi al ritmo della sua musica e danzare assieme ai ballerini che solitamente si esibiscono con lei a passo di twerking. Elettra da mesi si allena tutti i giorni, prova le coreografie, va in palestra. Inevitabilmente il suo corpo si è modellato sulla base di tutto questo esercizio fisico, unito a un'alimentazione più controllata. La trasformazione della cantante non è sfuggita a fan e follower. In questi casi i commenti sono spesso pungenti, difatti assieme a ai complimenti c'è anche chi ha insinuato che in realtà il cambiamento sia frutto di alcuni "aiutini".

Leggi anche Elettra Lamborghini in versione professoressa coi maxi occhiali da vista

Elettra Lamborghini risponde a un hater

Elettra Lamborghini ha sempre smentito di aver fatto ricorso al chirurgo, per poter sfoggiare il suo famoso lato B: è del tutto naturale, niente plastica né protesi! Adesso la cantante si trova a dover smentire alte voci, che riguardano il suo corpo. Qualcuno, notando la sua trasformazione fisica, ha insinuato che sia il risultato di protesi. Nelle ultime settimane la cantante ha perso peso, il suo corpo appare più tonico e definito, con addominali scolpiti bene in vista. Ma per qualcuno non sono davvero i suoi, gli addominali. "Ha le protesi" ha scritto un utente, commentando una foto. Elettra Lamborghini gli ha fatto notare di non avere alcuna cicatrice sulla pancia: "Ma pensi che si possano mettere protesi ovunque? Spiegami, perché vorrei capire, secondo te come me le hanno fatte entrare per non avere nemmeno una cicatrice, op meglio uno squarcio nella pancia?".

Come già fatto più volte ultimamente, la cantante ha ribadito di aver semplicemente cambiato stile di vita: "Sono mesi che mi spacco letteralmente di allenamento più di una volta al giorno, ho perso peso come perdono peso tutte le persone di questo mondo, mangiando di meno e allenandomi di più". Ha aggiunto evidenziando quanto, agli occhi altrui, ogni appiglio sia utile per demolire qualcuno, facendo leva sull'aspetto estetico e il corpo. "Sei grasso e non va bene, dimagrisci e sei troppo magro, hai una bella pelle e tu sei rifatti, ti spacchi in palestra e hai le protesi ai muscoli".