Elettra Lamborghini in topless dopo il massaggio: “Mi sto allenando almeno due volte al giorno” Elettra Lamborghini si sta preparando a un nuovo progetto ed è proprio per apparire al meglio che ha fatto visita all’estetista di fiducia: ecco come si è immortalata.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini potrà anche essersi presa una pausa dalla tv dopo il boom di successo di qualche anno fa ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, sui social continua a essere attivissima e a documentare tutti i suoi nuovi progetti professionali. Certo, è stata tra le protagoniste di Italia's Got Talent negli ultimi mesi ma è chiaro che rispetto al passato è molto più difficile vederla nel mondo dello spettacolo. Di recente è tornata a darsi alla musica, ha lanciato una nuova hit (con tanto di capelli multicolor) e ora è pronta per annunciare una grandissima novità. Come si sta preparando? Con degli allenamenti super intensi: ecco i segreti della sua forma fisica impeccabile.

Il selfie in tanga di Elettra Lamborghini

Ieri pomeriggio Elettra Lamborghini si è dedicata alla cura della sua bellezza e lo ha fatto per un motivo ben preciso: si sta preparando a qualcosa di importante ma che per il momento ha preferito tenere top secret. L'ereditiera ha fatto visita a diverse estetiste di fiducia, ha prima applicato le ciglia finte e voluminose che hanno reso il suo sguardo ancora più intenso, poi si è rilassata con un massaggio rassodante e tonificante a cosce e lato b (il suo punto forte). Al termine del trattamento non ha esitato a scattarsi dei selfie in versione sexy mentre era ancora stesa sul lettino: si è immortalata allo specchio in topless con indosso solo il micro tanga dell'estetista e un telo marrone sul seno.

Elettra Lamborghini in topless

Elettra Lamborghini, il segreto per essere in forma

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stata la silhouette tonica e impeccabile di Elettra: ha gli addominali perfettamente definiti, le gambe sode e il fondoschiena "maculato" senza neppure l'ombra di una imperfezione. Come ha fatto a raggiungere una forma fisica simile? Lo ha rivelato lei stessa nella didascalia di una Stories, nella quale ha scritto: "Mi sto allenando almeno due volte al giorno comunque". Insomma, è chiaro che la cantante si sta impegnando moltissimo per apparire al top nel suo prossimo progetto. Si tratterà del video che accompagnerà il tormentone dell'estate? L'unica cosa certa è che Elettra si è riconfermata ancora una volta regina di bellezza e sensualità.