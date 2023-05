Elettra Lamborghini si prepara al tour: col body nero fa le prove di twerking Elettra Lamborghini si sta preparando in vista dell’Elettraton Tour: “Mi alleno due volte al giorno: poi vi chiedete perché sto perdendo peso”.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini sta lavorando sodo in vista di un appuntamento importante: quello coi fan. La cantante prende molto sul serio le esibizioni sul palco e i tour, dove è solita anche cimentarsi con le coreografie che le sono valse il titolo di Twerking Queen. La scorsa estate è stata impegnativa, su questo fronte. Ha girato l'Italia col suo tormentone, portando da Nord a Sud del Paese la hit Caramello, realizzata assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. Adesso nuovi progetti sono all'orizzonte per lei, che è già a lavoro per essere al top.

Elettra Lamborghini tra album e tour

Elettra Lamborghini ama sperimentare e mettersi alla prova. Benché il suo mondo sia la musica, di recente si è messa in gioco sul piccolo schermo, intraprendendo due avventure televisive del tutto nuove per lei: giudice di Italia's Got Talent e conduttrice di uno show comico (assieme ai PanPers). Eppure i fan da alcune settimane avevano intuito che ci fosse qualche novità in arrivo. La notizia tanto attesa e sperata è giunta nel giorno del compleanno della cantante. Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e li ha festeggiati facendo un regalo a chi la supporta da tempo: ha annunciato l'arrivo di un nuovo album! Ovviamente, come ogni compleanno che si rispetti, non è mancata la torta e un regalo davvero speciale: il marito Afrojack l'ha sorpresa con un un'automobile sportiva di lusso, posizionata in garage con tanto di fiocco!

Elettra si allena in vista di Elettraton Tour

Elettra Lamborghini si sta preparando in vista del Elettraton Tour. Per sfoggiare una forma fisica smagliante sta ricorrendo a frequenti massaggi, ma soprattutto a un allenamento intensivo, per rimodellare il corpo ed essere pronta ai ritmi serrati delle esibizioni. La danza riveste un ruolo fondamentale per la Twerking Queen, che sul palco abbina sempre al canto delle coreografie, sola o con ballerini: è famosa, appunto, per il twerking. Ha dato un piccolo "assaggio" a fan e follower su Instagram, dove si è mostrata alle prese con alcuni passi in palestra. Nelle immagini indossa il capo must del suo guardaroba di scena: il body (stavolta nero), che è stato onnipresente anche nel tour estivo. Con cosa stupirà invece il pubblico nei prossimi mesi?