Elettra Lamborghini ha una nuova auto di lusso: è il regalo di Afrojack per i suoi 29 anni Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni ieri e il marito Afrojack le ha fatto un regalo davvero lussuoso. In garage le ha fatto trovare una nuova auto sportiva infiocchettata: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini ha compiuto ieri 29 anni e non ha esitato a documentare i festeggiamenti sui social. Aveva anticipato che nel giorno del compleanno avrebbe dato una meravigliosa notizia e nel pomeriggio ha rispettato la promessa fatta ai fan. Niente annuncio di gravidanza come in molti avevano pensato, l'ereditiera al momento non vuole mettere su famiglia ma vuole dedicarsi anima e corpo alla musica. A dimostrarlo è stato proprio lo scatto in versione birthday girl, nel quale ha posato davanti a una maxi torta con un esuberante abito piumato e il nuovo album tra le mani. Quello che non si sarebbe mai aspettata è che il marito Afrojack le avrebbe fatto un regalo davvero extra lusso.

Quanto vale il regalo di Afrojack

“Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie”, queste sono state le parole usate da Afrojack sui social per augurare un buon compleanno a sua moglie Elettra Lamborghini. Che regalo le ha fatto? Non ha badato a spese per il grande giorno ma la cosa particolare è che non ha puntato sui soliti accessori griffati come già fatto in passato. Il deejay questa volta ha acquistato un'auto di lusso, infiocchettandola e facendola trovare fiammante in garage alla compagna. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una Lamborghini ma di un'Audi R8, per la precisione un modello cabrio in arancione metallizzato. Il prezzo? In versione usata viene venduta almeno a 100mila euro. Elettra non è riuscita a contenere la gioia e non ha esitato a lasciarsi immortalare accanto al "gioiellino".

Il regalo di Afrojack

La torta personalizzata di Elettra Lamborghini

In serata i festeggiamenti per il 29esimo compleanno di Elettra sono continuati e a dimostrarlo è stata la seconda torta personalizzata appositamente per lei. L'ereditiera ha spento ancora una volta le candeline, in quest'occasione su un dolce a tre piani interamente decorato con pasta da zucchero.

La torta personalizzata

Oltre alla maxi scritta Happy Birthday, aveva anche un piano completamente maculato (come il suo tatuaggio sul lato b), mentre al vertice c'erano il numero 29 e una bambolina che la riproduceva in modo impeccabile con tanto di cagnolino che dorme tra i suoi glutei (scena che lei stessa immortala spesso sui social). Insomma, il compleanno di Elettra è stato davvero speciale, anche se ha preferito evitare i maxi party scatenati.