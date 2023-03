Nella villa di Elettra Lamborghini e Afrojack: due piani di arredi dorati e ritratti di coppia Elettra Lamborghini e Afrojack sono spesso in giro per lavoro o piacere e difficilmente trascorrono molto tempo in un unico luogo ma vediamo dove abitano e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

La villa di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è riuscita all'età di 28 anni a imporsi nel mondo dello spettacolo internazionale come una delle cantanti e showgirl più di successo, tanto da avere anche una sua copia di cera al Madame Tussauds Amsterdam. Nipote del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda automobilistica, Elettra vive la sua vita tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Sposata da due anni con il Dj olandese Afrojack, la cantante e il marito possiedono più case tra Milano e Miami. Scopriamo com'è fatta la villa della celebre coppia.

Elettra Lamborghi i e Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack sono spesso in giro per lavoro o piacere e difficilmente trascorrono molto tempo in un unico luogo. La coppia tuttavia si tagga molte volte a Miami Beach ed è qui che vive in una grande casa su più livelli in cui penetra molta luce naturale.

Gli interni della casa di Elettra Lamborghini

Dalle immagini condivise sui social si possono notare gli interni della casa di Elettra Lamborghini e Afrojack. Pareti bianche e arredi nelle tonalità chiare caratterizzano l'interior design della casa dove spiccano gli accenti dorati di alcuni elementi d'arredo. Sulle scale monumentali della casa, che porta dalla zona giorno al piano terra alla zona notte del primo piano, si vede un grande ritratto della coppia dai toni pop e tinte fluo. Un soffitto a cassettoni contemporaneo completa lo spazio a tutta altezza. L'ambiente risulta confortevole e accogliente grazie alla scelta di morbide poltrone dalle linee curve e un tappeto dal design geometrico e texture voluminosa su cui posa lo sguardo di Elettra Lamborghini e Afrojack ritratti nel grande quadro sopra la consolle bianca.