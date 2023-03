Elettra Lamborghini giudice di Italia’s Got Talent: debutta con l’abito che lascia la schiena nuda Elettra Lamborghini è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent. Lo ha annunciato sfoggiando un coloratissimo abito con maxi oblò sulla schiena.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Amazuìn

Dopo un'estate da protagonista della scena musicale, in cui ha viaggiato da Nord a Sud del Paese portando in concerto le proprie hit, ora Elettra Lamborghini è pronta per una nuova avventura. Stavolta non c'entra la musica, bensì la televisione.

Elettra Lamborghini pronta per Italia’s Got Talent

Elettra Lamborghini torna in tv

Italia’s Got Talent cambia forma: il reality non solo passa sulla piattaforma Disney +, ma lo fa con un cast completamente rinnovato. Il pubblico troverà dei volti nuovi a cominciare già dai conduttori: la coppia targata The Jackal composta da Aurora Leone e Gianluca Fru, al posto di Lodovica Comello. Novità anche in giuria, dove ad affiancare Mara Maionchi e Frank Matano ci saranno il noto tiktoker Khaby Lame ed Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini indossa gioielli De Liguoro

La Twerking Queen non è affatto nuova nel mondo della tv: in fondo ha esordito proprio con i reality, anni fa. A Fanpage.it ha ammesso che non rifarebbe quel tipo di esperienza, ma pur avendo ben chiaro il suo futuro di cantante (resta la musica la sua passione) è comunque attratta anche dal mondo della conduzione.

Elettra Lamborghini in Amazuìn

Nell'ultimo anno si è cimentata con Only Fun, lo show comico di Nove in cui ha affiancato i PanPers. Ma in passato è stata anche coach di The Voice of Italy nonché opinionista de L'Isola dei Famosi 15. Ora è pronta a fare da giudice di Italia's Got Talent. Lo ha annunciato sui social condividendo delle foto che la ritraggono forse con uno dei look sfoggiati durante le registrazioni.

Elettra Lamborghini in Amazuìn

Quanto costa il look di Elettra Lamborghini

Negli scatti indossa un aderentissimo abito lungo fucsia, con scarpe dalle maxi zeppe coordinate: un perfetto stile Barbiecore, il trend del momento, il preferito dalle celebrities. Lei ha puntato su una creazione Amazuìn a maniche lunghe e con collo leggermente rialzato, con oblò sulla schiena lasciata nuda. Sulla scollatura posteriore ci sono dettagli intagliati e lacci regolabili.

in foto: abito Amazuìn

Costa 360 euro. Le calzature di lusso sono il modello Nikki di Le Silla in un vivace fucsia Bouganville: sono caratterizzate da un imponente tacco alto con plateau e cinturino regolabile alla caviglia, con punta arrotondata. Sono perfette per un outfit deciso e di carattere. Costano 615 euro. La conduttrice ha impreziosito il look coi gioielli De Liguoro: dei bracciali colorati con orecchini coordinati.

in foto: pumpo Le Silla

Sbarazzina l'acconciatura scelta dalla conduttrice, merito dell'hairstylist Alfredo Cesarano: capelli raccolti in due micro chignon, con una treccina che incornicia il viso. I fan non vedono l'ora di vedere la loro beniamina alle prese con questa nuova avventura: porterà tutta la sua ironia e il suo carattere frizzante, nonché i look audaci ed originali che da sempre la contraddistinguono.