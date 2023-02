A Italia’s Got Talent cambia tutto: Aurora Leone e Fru alla conduzione, Khaby Lame in giuria Grandi novità per il format che passa sulla piattaforma Disney +. Totalmente rinnovata la conduzione dopo sei edizioni con Lodovica Comello, in giuria arriva il noto Tik Toker e anche Elettra Lamborghini, al fianco di Matano e Maionchi.

A cura di Andrea Parrella

Italia's Got Talent si rifà il trucco e riparte da una mezza rivoluzione del cast, sia alla conduzione che in giuria. Il passaggio del talent da Sky a Disney + segna un momento di passaggio per il format, le cui registrazioni sono partite nelle scorse ore. La prima notizia è il cambio di conduzione, con l'approdo della coppia targata The Jackal composta da Aurora Leone e Gianluca Fru, che sostituiscono Lodovica Comello dopo ben sei edizioni alla guida del talent show. Dopo l'esperienza di Pechino Express, che ha portato Leone e Fru a farsi conoscere anche dal pubblico generalista, ora i due sono pronti a questa nuova avventura, la prima effettiva alla conduzione di uno show.

La nuova giuria di Italia's Got Talent, c'è anche Elettra Lamborghini

Grandi cambiamenti anche per quel che riguarda la giuria. Se restano Mara Maionchi e Frank Matano, ormai presenza storiche nella versione italiana del format internazionale ideato da Simon Cowell, ad affiancarli arrivano due nomi diversamente singolari. Il primo è quello di Khaby Lame, il popolarissimo personaggio nato su Tik Tok che è però alla sua prima esperienza televisiva, ed è dunque un'incognita sotto questo punto di vista. A completare il quartetto c'è invece Elettra Lamborghini, che invece ha già avuto un'esperienza da giurata in un talent show, si trattava di The Voice, che ha frequentata nell'edizione 2019 condotta da Simona Ventura, al fianco di Morgan, Gigi D'Alessio e Guè.

La sfida di Italia's Got Talent su Disney +

Tocca capire in che modo Italia's Got Talent riuscirà a trovare una sua nuova forma riconoscibile attraverso una piattaforma come Disney +. La nuova conduzione e le novità della giuria sembrano andare esattamente nella necessaria direzione di una maggiore capacità di penetrazione sul pubblico attraverso le piattaforme social. Esperimento complesso ma ambizioso, se si considera il fatto che la stessa combinazione tra Tv e social non è sempre una scienza esatta. Figurarsi se la linearità della messa in onda si sostituisce con il fattore piattaforma.