Khaby Lame ospite alla notte degli Oscar 2023 Khaby Lame è stato invitato come ospite alla notte degli Oscar 2023. Il tiktoker, infatti, è arrivato a Los Angeles ed è già comparso sul red carpet in un elegantissimo completo, circondato da diverse star.

A cura di Ilaria Costabile

Sul tappeto color champagne steso all'entrata del Dolby Theatre di Los Angeles per gli Oscar 2023, passeggia anche un volto piuttosto noto qui in Italia, si tratta di Khaby Lame. Il tiktoker, elegantissimo, sorride compiaciuto ai fotografi e si gode uno degli eventi più importanti del cinema mondiale, circondato da star di Hollywood.

L'arrivo di Khaby Lame a Los Angeles

Lo aveva annunciato lui stesso su Instagram, pubblicato un breve reel in cui mostrava di essere stato invitato alla cerimonia che, come l'anno scorso, si è tenuta nuovamente in presenza, dopo il lungo periodo della pandemia. Il video mostra l'arrivo ad Hollywood della star dei social, dal momento in cui ha ricevuto l'invito all'arrivo in camera d'albergo con tanto di completo pronto per essere indossato. "È un grande onore essere invitato all'incredibile notte degli Oscar" scrive Lame, che aveva già preso parte ad un evento cinematografico importante dedicato al cinema, come la Mostra del Cinema di Venezia, ma l'emozione degli Oscar è senza dubbio difficile da eguagliare.

Il successo di Khaby Lame

Khaby Lame è senza dubbio uno degli influencer più famosi al mondo, solo su Instagram conta quasi 80 milioni di follower, mentre su TikTok ben 155 milioni, un numero impressionante che lo ha portato a raggiungere dei livelli di notorietà incredibili, a partire dai video di cui era protagonista e che hanno fatto il giro del mondo. Il 22enne di origini senegalesi ha iniziato per gioco a creare contenuti per i social, ma il suo modo di comunicare e anche di strappare un sorriso è arrivato in maniera immediata al suo "pubblico", tanto da riuscire a guadagnarsi da vivere facendo tre video a settimana, come ha dichiarato lo scorso settembre intervistato dal Corriere, senza mai dimenticare i sacrifici consumati in fabbrica. Il suo sogno, ha rivelato più volte, sarebbe una carriera nel cinema e come punto di partenza gli Oscar 2023, sembrano davvero un buon inizio.