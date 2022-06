Khaby Lame ha superato Charli D’Amelio su TikTok: è il più seguito al mondo 142,5 milioni di follower contro i 142,2 milioni di Charli D’Amelio. Numeri stratosferici per entrambi, la cui differenza è minima, tuttavia quei 300.000 follower in più rendono Khaby Lame il tiktoker più seguito al mondo.

A cura di Lorena Rao

Khaby Lame è inarrestabile: dopo l'ascesa nel 2021, oggi è diventato ufficialmente la persona più seguita su TikTok, superando la regina della piattaforma, Charli D'Amelio. A partire dall'anno scorso, quest'ultima ha visto un rallentamento nella crescita della sua utenza: il 3 luglio i suoi follower erano 119 milioni, il 25 agosto 123 milioni, il 5 novembre 128 milioni, fino ad arrivare a 134 milioni a gennaio 2022. Al contrario, Khaby Lame ha visto un aumento esponenziale nelle stesse fasce di tempo: il 3 luglio 2021 i suoi follower erano 82 milioni, il 25 agosto 106 milioni, il 5 novembre 118 milioni, a gennaio 2022 ne aveva 130 milioni. Oggi sono 142,5 milioni contro i 142,2 milioni di Charli D'Amelio. Numeri stratosferici per entrambi, la cui differenza è minima, tuttavia quei 300.000 follower in più rendono Khaby Lame il tiktoker più seguito al mondo.

A luglio 2021, Lame era riuscito a superare Addison Rae, la seconda persona più seguita sulla piattaforma dopo Charli D'Amelio. Un anno dopo arriva il sorpasso definitivo di quest'ultima, segnando un nuovo traguardo tra quelli raggiunti in poco tempo dal simpatico tiktoker. Di solito i content creator statunitensi hanno maggiore visibilità, sia perché utilizzano la lingua più parlata al mondo, sia perché il bacino di pubblico è decisamente più ampio rispetto a quello italiano. La genialità di Khaby Lame sta nell'avere creato un umorismo comprensibile a tutte e a tutti, basandosi più sulle espressioni facciali e la gestualità che sul semplice parlato. Ciò spiega perché in pochi mesi il ventiduenne nato in Senegal e residente in Italia sia diventato un fenomeno anche all'estero.

Le due star di TikTok, Khaby e Charli, hanno avuto modo di incontrarsi di persona in occasione della Milan Fashion Week a febbraio 2022. I due sono stati pure immortalati insieme e sembra che vi sia rispetto e simpatia reciproca. Non una mera competizione dunque, considerando che i tipi di contenuti che pubblicano per il loro pubblico sono molto differenti tra loro.