Cosa è successo a Khaby Lame: perché è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti Anche se non c'è ancora nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato, Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, è stato fermato nell'aeroporto Harry Reid di Las Vegas per essere rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del suo visto. Sembra che il primo a riportare la notizia sia stato un amico diciottenne di Barron, il figlio più piccolo di Donal Trump.

Per ore sono state soltanto voci sui social, poi i sospetti sono diventati sempre più concreti fino alla conferma ufficiale: il 6 giugno Khaby Lame, la persona con più follower al mondo su TikTok (160 milioni), è stato fermato negli Stati Uniti per questioni legate al suo visto.

Come ha confermato in questa mail a Fanpage.it l'ICE, lo United States Immigration and Customs Enforcement, il content creator italiano è stato trattenuto dal Servizio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti (U.S. Immigration and Customs Enforcement) presso l’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, per "violazioni in materia di immigrazione".

"Lame è entrato – motiva l'agenzia federale – negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato il periodo consentito dal suo visto. Il 6 giugno gli è stata concessa la partenza volontaria e ha subito lasciato gli Stati Uniti". Tuttavia, non ci sono state ancora conferme ufficiali dal parte di Khaby Lame, anzi le storie che ha pubblicato su Instagram sembravano raccontare altro.

Come è iniziato tutto

Il presunto fermo di Khaby Lame, ormai confermato, è diventato un caso ieri, 7 giugno, perché nonostante le numerose voci circolanti sui social, non ci sono stati elementi certi fino alla conferma dell'ICE, arrivata però solo nella tarda serata di ieri (ore italiane). Tutto è partito da X, nello specifico da un post pubblicato da Bo Loudon, un giovanissimo vicino alla destra trumpiana, nonché amico del figlio più piccolo di Donald Trump, Barron.

Nel post da cui tutto è partito Loudon scriveva: "BREAKING NEWS: L'ICE del presidente Trump ha appena arrestato ufficialmente Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come illegale. Secondo il sito web ufficiale del DHS, è attualmente detenuto presso Henderson ed è sotto la CUSTODIA DELL’ICE”. Il DHS è la sigla che indica il Department of Homeland Security, il dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti.

I dubbi sul presunto fermo

All'inizio però la vicenda non era chiara e la notizia dell'arresto non era sicura. Per diversi motivi: innanzitutto quanto dichiarato da Loudon non era verificabile. Nello specifico, molti hanno messo in dubbio la notizia, perché a conti fatti chi ha provato a consultare il database dell'ICE non ha trovato il nome del content creator. Forse potrebbe dipendere – spiega Men's Journal – dal fatto che l'agenzia gli avrebbe permesso di lasciare il Paese.

Inoltre proprio in questi giorni Khaby Lame era atteso per un evento sportivo in Florida, The Beautiful Game, un omaggio ai grandi nomi del calcio, che si è tenuto ieri sera a Miami. Poi, ovviamente, la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte dello stesso content creator ha alimentato i dubbi: nelle ore in cui sui social si parlava del suo fermo, Khaby ha pubblicato su Instagram – dove lo seguono 80 milioni di follower – alcune stories difficilmente compatibili con quella situazione: un sua foto mentre tiene in mano un manga in una libreria, gli auguri alla leggenda del calcio Cafu e poi uno scatto che ritrae palme al tramonto. Non è affatto chiaro né dove né quando siano state scattate.

Come abbiamo ricostruito ieri su Fanpage.it, un altro dettaglio è però sembrato strano e riguarda proprio l'evento a cui Khaby Lame era atteso: la copertina diffusa fino al 29 maggio vedeva l'influencer vicino a Ronaldinho e a Roberto Carlos, ma nell'ultima non c'erano più né Roberto Carlos né Khaby Lame.

La conferma ufficiale

Poi, ieri sera, l'ICE ha confermato il fermo di Khaby Lame presso l’aeroporto Harry Reid di Las Vegas e la sua partenza dagli Stati Uniti, anche se la destinazione del volo con cui il content creator ha lasciato il paese non è nota. Secondo Decripto.it, tra le testate che hanno dato per prime la notizia, al momento si troverebbe in Canada. Anche il Corriere della Sera lo scrive, citando fonti vicine alla Farnesina.

Anche l’autore del post da cui è partito tutto, Loudon, ha ripreso la notizia della conferma dell’ICE inviata al Men's Journal (la stessa che ha ricevuto Fanapge.it): "BREAKING: L'ICE ha confermato la mia notizia che la più grande star di TikTok, l’estremista di sinistra Khaby Lame, è stato ARRESTATO a Las Vegas per aver superato i termini del suo VISA. Ho lavorato con il DHS del Presidente Trump per far succedere questo. Nessuna eccezione". In una storia successiva, mostra qualche secondo dell'evento The Beautiful Game riprendendo dalle panchine Ronaldinho. È lo stesso evento a cui avrebbe dovuto partecipare Khaby Lame.