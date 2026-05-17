I soldi di Khaby Lame: ora l’accordo miliardario dello scorso gennaio sembra andato in fumo

Nel gennaio del 2026 era stato diffuso un documento secondo cui Khaby Lame avrebbe firmato un accordo miliardario con una società. L’accordo prevedeva anche la possibilità di replicare la sua immagine con l’intelligenza artificiale per contenuti o campagne marketing. A distanza di cinque mesi sembra che le condizioni per la firma siano sfumate. Questo è solo l’ultimo esempio di quanto la vita del tiktoker più seguito al mondo sia ancora misteriosa.

Khaby Lame è un paradosso, almeno dei social. 26 anni, nato in Senegal ma cresciuto in Italia, Khaby è attualmente la persona più seguita al mondo su TikTok. Circa 160 milioni di follower. Alti, ma non a questi livelli, i follower di Instagram: 77 milioni. La sua carriera è decollata nel 2021, quando il suo account è passato da essere un piccolo caso italiano a un caso globale. Ha partecipato a campagne pubblicitarie con brand di lusso, è comparso nel video in cui Mark Zuckerberg ha lanciato il Metaverso, è stato giudice nella 13° edizione di Italia’s Got Talent. Eppure nonostante questa esposizione di lui non si sa molto.

Tra il settembre 2023 e il maggio 2024 è stato sposato con la modella Wendy Thembelihle Juel. Nel giugno del 2025 è uscita la notizia del suo arresto a Las Vegas, un fermo con conseguente espulsione dagli Stati Uniti per colpa di un visto scaduto. Notizia che in quei giorni viene confermata dall’ICE ma mai commentata da Khaby Lame. E ancora. Nel gennaio del 2026 circola la notizia di un accordo tra Khaby Lame e una società di Hong Kong per cedere i diritti della sua immagine, così da trasformarsi in un clone gestito dall’intelligenza artificiale. Accordo, ancora una volta, di cui non si è saputo più nulla.

Il crollo in Borsa della società che doveva clonare Khaby Lame

L’accordo doveva essere tra due società. La Step Distinctive, con sede alle Isole Vergini Britanniche e la Rich Sparkle, quotata al Nasdaq. La Step Distinctive è la società guidata da Khaby Lame che gestisce anche i suoi diritti di immagini. Parliamo di un accordo che secondo i documenti ufficiali della Securities and Exchange Commission (SEC) doveva essere attorno ai 990 milioni di dollari. Non solo. In base all’accordo Khaby avrebbe dato il permesso di usare la sua immagine anche per la creazione di un gemello artificiale, un clone creato con l’intelligenza artificiale che si sarebbe occupato comunque di contenuti e campagne marketing. In effetti un salto nella produzione di contenuti che almeno per i grandi nomi dei social non abbiamo ancora visto.

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Oggi l’attenzione sull’accordo è calata. Il quotidiano Open ha pubblicato un articolo firmato da Fosca Bincher in cui riporta che a distanza di cinque mesi non ci sono più state comunicazioni sull’accordo. Fosca Bincher è l’anagramma di Franco Bechis, direttore di Open che spesso usa per firmare i suoi articoli. Non solo. In questo periodo la società che avrebbe dovuto mettere i soldi sull’accordo è crollata in Borsa.

Secondo i dati raccolti da Google Finance, le sue azioni sono passate da un picco di quasi 100 dollari nel gennaio del 2026 a un valore appena superiore ai 6 dollari di oggi. Il crollo praticamente verticale è stato registrato da febbraio 2026, da qui non ci sono più stati movimenti di risalita. La capitalizzazione, il valore totale delle azioni, si è consumato molto rapidamente: da un valore ben oltre il miliardo di dollari è passata ora a 92 milioni di dollari. E l’accordo? Difficile, anche in questo caso, che arrivi un commento ufficiale dell'interessato.