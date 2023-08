Khaby Lame: “A Italia’s Got Talent 2023 sarò costretto a parlare, è questa la sfida più grande” Khaby Lame è pronto per la nuova avventura televisiva al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent 2023. L’influencer conosciuto in tutto il mondo al Corriere ha parlato della sua nuova sfida: “Non è stata una decisione facile da prendere, perché io non parlo mai nei miei video, io comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a “parlare”.

A cura di Gaia Martino

Khaby Lame è pronto al grande salto da Tik Tok alla tv: è tra i giudici della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show che ripartirà dal 1 settembre su Disney+ con tante novità. Una nuova ed eccitante sfida per l'influencer, uno dei più famosi e seguiti al mondo (vanta 80 milioni di su Instagram), che al Corriere ha raccontato di averci pensato a lungo prima di accettare. "Non è stata una decisione facile da prendere, perché io non parlo mai nei miei video, io comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a “parlare”.

La nuova avventura di Khaby Lame a Italia's Got Talent

Khaby Lame è pronto per la nuova sfida come giudice a Italia's Got Talent, al Corriere ha raccontato di essersi preparato per la nuova avventura, per "riuscire a creare la stessa empatia nel mio pubblico tra il Khaby che tutti conoscono e il Khaby che comunica attraverso la “parola”. Un'altra difficoltà riscontrata è stata quella legata ai giudizi negativi: "Spero di non aver ferito nessuno. Non sarebbe da me".

Se vuoi crescere devi anche metterti in gioco. Non ho paura delle critiche, servono per migliorare e maturare; e visto che sogno di fare l’attore, ogni esperienza sullo schermo sarà una lezione e un esame da superare.

L'influencer ha raccontato di aver riso molto con Frank Matano, "un grande professionista, fa tutto con la massima serietà ma sempre con il sorriso. Sicuramente con lui non ci perderemo di vista". Ha rivelato di aver stretto un legame anche con Mara Maionchi – "Lei è una forza della natura" – e con Elettra Lamborghini: "Siamo diversi, ma è stata una vera sorpresa, bisogna conoscerla per capire quanto sia brava. È molto più di quello che si dice di lei". Dai social alla tv il passaggio sembra breve, ma non andrebbe mai proprio così. Khaby Lame ha detto la sua sostenendo che i due mondi sono molto differenti: "I social sono un mondo a sé, come lo è il mondo dello spettacolo o della musica. Per me è un lavoro vero, prendo seriamente ogni impegno e ogni contenuto che produco. Passo tantissimo tempo a fare ricerche, studiare progetti nei minimi dettagli, ci metto tanta creatività. Ovviamente non tutti hanno talento. Come in ogni attività chi vale davvero cresce e si afferma; e ha l’opportunità di iniziare una vera e propria carriera artistica che non vuol dire più solo “mondo social".

Il passato di Khaby Lame, dal licenziamento al successo

Nato in Senegal, è arrivato in Italia con la sua famiglia poco dopo essere nato: "Non è stato per nulla facile, siamo una famiglia numerosa ma mio padre ha sempre lottato per tutti noi figli cercando di non farci mai mancare il pane ma come potete immaginare, perché lo vedete tutti i giorni, è stata davvero dura" ha raccontato l'influencer che lo scorso anno ha ottenuto la cittadinanza italiana. Da piccolo ha svolto tanti lavori come il muratore, il lavavetri, il cameriere, l'operaio:

Ricordo tanto, tanto lavoro e tanto, tanto sudore. Ma non mi sono mai abbattuto, non ho mai perso la speranza. Riuscivo a sorridere ed essere felice con poco. So cosa significa lavorare molto, so cosa vuol dire fare sacrifici e credo che mi rimarranno per sempre questi ricordi, sono stati una lezione di vita.

Fu licenziato dopo lo scoppio della pandemia e solo dopo aver perso il lavoro è riuscito ad affermarsi come influencer: "Ho preso il mio licenziamento con filosofia. Facevo già i video mentre lavoravo, ma avevo pochissimo tempo per farlo. Quindi rimanere a casa senza lavoro mi ha permesso di dedicarmi a quello che mi piaceva fare. Ho sempre avuto mille idee ma mai tempo e mezzi. Lo scopo dei miei video era creare energie positive, far sorridere. Durante la pandemia, mentre il mondo era in ginocchio, era ancora più che necessario. Serviva un po’ di leggerezza, di semplicità, e credo di aver trovato la chiave giusta". Scoppiato il successo, Khaby Lame ha subito pensato alla sua famiglia: "Quale regalo mi sono concesso quando ha svoltato e iniziato a guadagnare? Ho comprato una casa per la mia famiglia".