Italia’s Got Talent 2023, quando inizia la nuova edizione su Disney Plus La nuova edizione di Italia’s Got Talent, condotta da Aurora Leone e Fru dei The Jackal, avrà inizio il prossimo 1° settembre su Disney Plus. Saranno due gli appuntamenti settimanali, disponibili in streaming.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi che più hanno conquistato il pubblico italiano c'è sicuramente "Italia's Got Talent", la versione made in Italy dello show creato da Simon Cowell, che dà la possibilità a chiunque voglia di esibirsi in quello che ritiene sia il proprio inimitabile talento, al cospetto di una giuria e i una platea pronta ad applaudire, o meno, la performance. La nuova edizione, in cui non sono mancati interessanti cambiamenti, sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 1° settembre.

La data d'inizio di Italia's Got Talent 2023

Il debutto di questa nuova edizione di Italia's Got Talent, show prodotto da Fremantle Italia oltre che da Disney +, sarà a settembre, quando la fine dell'estate è ormai vicina e il rientro degli italiani a casa sempre più prossimo.

Ad aspettarli, quindi, ci saranno due appuntamenti settimanali con il talent show, disponibili ovviamente in streaming, durante i quali si avvicenderanno personaggi capaci di stupire i giudici e il pubblico alle loro spalle che assiste alle esibizioni di chi vuole far conoscere le sue abilità.

Le novità della nuova edizione

Quella del 2023 è un'edizione ricca di novità a partire dalla conduzione. Al timone del programma, infatti, ci saranno Aurora Leone e Fru dei The Jackal, al posto di Lodovica Comello, che presenteranno i vari talenti e si intratterranno nel chiacchierare con loro e con chi li ha accompagnati, dietro le quinte dello show.

Per Aurora Leone si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, dal momento che è proprio qui che ha mosso i suoi primi passi, nel 2019, che l'hanno portata a diventare poi un volto noto della comicità.

Ma ci saranno nuovi nomi anche in giuria. Accanto ai veterani della trasmissione, ovvero Frank Matano e Mara Maionchi, ci saranno due new entry degne di nota, si tratta di Elettra Lamborghini e Khaby Lame, l'influencer più noto al mondo, alla sua prima esperienza in tv.