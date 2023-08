X Factor 2023, la nuova edizione con Francesca Michielin: i giudici, quando inizia e dove vederlo Giovedì 14 settembre, in prima serata su SKy Uno, parte la nuova edizione di X Factor. Tante le novità e le conferme di quest’anno, a cominciare dalla conduzione di Francesca Michielin. In giuria Fedez, Morgan, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 14 settembre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, inizia X Factor 2023. A condurre il talent show sarà ancora una volta Francesca Michielin, mentre in giura il pubblico ritroverà Morgan, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. Tanti gli artisti pronti a mettersi alla prova per entrare a far parte dei 12 concorrenti ufficiali in gara e arrivare fino alla fine, superando le audizioni, i Boot Camp e gli Home Visit. l'anno scorso a trionfare sono stati il duo I Santi Francesi (Alessandro De Santis e Mario Francese).

I giudici di X Factor 2023

I quattro giudici di X Factor 2023: Morgan, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini

A fare gli onori di casa sarà ancora una volta Francesca Michielin che, dopo il debutto dello scorso anno, è pronta a tornare nelle vesti di conduttrice. In giuria presenti volti storici del programma, come Morgan e Fedez. Il primo tornerà dietro al bancone dopo esserci stato per ben sette anni consecutivi, dal 2008 al 2014, mentre il secondo con l'edizione di quest'anno giunge a quota sette. Accanto a loro Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, già presenti l'anno scorso.

Quando inizia X Factor 2023

Francesca Michielin

La prima puntata di X Factor 2023 andrà in onda giovedì 14 settembre su Sky Uno. I concorrenti si esibiranno di fronte ai quattro giudici cercando di conquistare quattro "sì", o almeno tre, per passare alla fase successiva. Ci saranno prima i Bootcamp e poi gli Home Visit, alla fine dei quali verranno annunciati i 12 artisti in gara. Come ha svelato Francesca Michielin nel promo di quest'anno, "l'unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto" e questo cercheranno di fare gli aspiranti concorrenti, raccontando le loro ambizioni e i loro sogni.

Come seguire la nuova edizione di X Factor

Sarà possibile seguire la nuova edizione di X Factor ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, a partire da giovedì 14 settembre. In streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.