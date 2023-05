Fedez, Ambra Angiolini, Morgan: chi sono i giudici di X Factor 2023: “In ballo Lazza e Tananai” A giorni inizieranno le prime selezioni per le audition di X Factor 2023 e nel frattempo si ipotizzano i nomi che potranno comporre la squadra di giudici dello scorso anno. Morgan e Fedez sembrano già una certezza, così come dovrebbe esserlo Ambra Angiolini.

A cura di Giulia Turco

I giudici di X Factor 2022

X Factor 2023 potrebbe fare a meno della presenza di Rkomi nella prossima edizione. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Pipol Gossip anche Dargen D’Amico non sarà richiamato da Sky per tornare dietro al bancone dei giurati, mentre potrebbe essere riconfermata la presenza di Fedez, volto affezionato del programma e quella di Ambra Angiolini dopo il successo della passata edizione.

Morgan torna a X Factor dopo nove anni di assenza

“Sul bancone della giuria della nuova edizione di X Factor vedremo senza dubbio confermati Ambra Angiolini e Fedez”, ha fatto sapere Gabriele Parpiglia. “Al posto di Rkomi troveremo Morgan. Salterebbe la presenza anche di Dargen D’Amico e, al suo posto, si sogna di vedere Lazza. Anche se, oltre a lui, pare siano stati presentati anche Tatanai e Rose Villain”. Il ritorno di Morgan sembra essere un’ipotesi piuttosto concreta, avanzata da Il Messaggero già lo scorso aprile. “Ora Morgan si prepara a tornare a sedere dietro al bancone del talent di Sky, per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall’ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice”, ha fatto sapere il quotidiano romano ricordando che l’ultima volta del cantautore a Sky risale al 2014. “La firma ancora non c’è, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Accanto a lui ci sarà sicuramente Ambra Angiolini confermatissima dopo l’esperienza dello scorso anno. Fedez aveva dato la sua conferma già lo scorso dicembre“.

Iniziano le audition di X Factor 2023

Intanto i canali ufficiali del talent hanno fatto sapere che a breve avranno inizio le audition per la nuova edizione 2023. A partire dall’11 giugno a Milano, tutti i nuovi talenti saranno chiamai a partecipare alla fase di pre selezione che continuerà poi fino a settembre quando verrà mandata in onda la fase clou delle selezioni. Per il momento sembra che per il secondo anno di fila, sarà confermata la conduzione di Francesca Michielin, che ha esordito nel 2022 alla guida del talent che anni prima ha lanciato la sua musica.