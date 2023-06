Fedez: “Morgan ad X Factor? Spero sia professionale, non è mai arrivato in orario” Fedez lancia una frecciatina a Morgan ricordando le esperienze che hanno condiviso in passato dietro al bancone di X Factor. Eppure appena un anno prima diceva: “I miei ricordi più belli di X Factor sono legati a lui, è la persona che mi ha insegnato a fare tv”.

A cura di Giulia Turco

La giuria della nuova edizione di X Factor è già stata svelata e come sappiamo dal prossimo settembre vedremo dietro il bancone del talent show di Sky il grande ritorno di Morgan dopo una lunga assenza. Riconfermata anche la presenza di Fedez, che ha già espresso pubblicamente qualche perplessità sulla partecipazione del collega.

Cos’ha detto X Factor sul ritorno di Morgan

Raggiunto dai microfoni de Il Corriere della Sera a margine della conferenza stampa di presentazione del concerto di beneficienza LOVEMI, Fedez ha lanciato una frecciatina a Morgan ricordando le esperienze che hanno condiviso in passato dietro al bancone di X Factor. “Non è questione che sia turbolento”, ha specificato in risposta ai giornalisti, “spero solo che sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così”.

Notoriamente Castoldi in parte Morgan ha portato su Sky il suo spirito frizzanto che caratterizza ogni sua partecipazione televisiva. Tra le ultime scintille andate in onda, quelle risalenti al 2021, durante una lite tra lui e Manuel Agnelli, che si era sfogato: “Morgan dovrebbe informarsi prima di aprire bocca. Nessuno mi ha mai imposto delle scelte, nessuno mi ha mai detto cosa dire o fare”. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che Morgan sia sempre stato l’elemento catalizzatore di polemiche, eppure nel 2022, all’alba del suo ritorno al talent, Fedez aveva speso per lui parole di ammirazione, definendolo quasi il suo maestro: “Ho un sacco di ricordi legati a X Factor. Il mio ricordo indelebile, uno su tutti, è l'edizione con Morgan che io considero la persona che mi ha insegnato a fare tv”.

La nuova edizione di X Factor 2023

Con la nuova edizione che inizierà a settembre 2023, assisteremo dunque al ritorno di Morgan e alla riconferma dei volti delle scorse edizioni: quella di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Quasi un copia e incolla dello scorso anno insomma, se non fosse per Morgan che prenderà il posto di Rkomi. Smentite dunque, solo di recente, le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato uno tra Lazza, Tananai e Rose Villain.