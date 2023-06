Fedez assicura: “Io e Morgan non litigheremo mai”, la replica di Marco Castoldi Dietro le quinte di X Factor, Fedez ha ironizzato sul suo litigare con tutti. Ha assicurato che con Morgan non accadrà, ma Marco Castoldi è apparso perplesso.

A cura di Daniela Seclì

Fedez si è ormai guadagnato la nomea di artista che litiga con una certa facilità. La macchina di X Factor si è già messa in moto e, la prossima edizione, vede tra i giudici Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan. Tra Fedez e Morgan c'è già stato un piccante botta e risposta a distanza, ma su Instagram il marito di Chiara Ferragni assicura che non litigherà anche con lui.

L'ironia di Fedez sulle sue continue liti

Luis Sal è solo l'ultimo (ex) amico con cui Fedez ha litigato. Prima di lui, ci sono stati J-Ax e Fabio Rovazzi, ma con entrambi sembra avere ormai fatto pace. Così, soprattutto alla luce del botta e risposta dei giorni scorsi, Fedez ha realizzato una storia con Morgan dagli studi di X Factor. Il cantante ha assicurato: "Scolpite queste parole nella pietra, io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai". Morgan non è apparso molto convinto della cosa e ha replicato: "Per le prossime sei ore". Fedez gli ha fatto eco: "Per le prossime sei ore".

Il battibecco a distanza tra Fedez e Morgan

Alla presentazione del concerto LOVEMI, Fedez – riguardo al fatto di lavorare con Morgan a X Factor – aveva dichiarato: "Spero solo che sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così”. La risposta di Morgan era arrivata su Instagram:

Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?

A giudicare dal video pubblicato su Instagram, però, sembra non ci sia alcun rancore tra loro. Ora non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se stavolta Fedez terrà fede al suo proposito e non litigherà con Morgan. Quest'ultimo, sebbene con un pizzico di ironia, non è sembrato poi troppo convinto.