Chiara Ferragni: “Tornare a Sanremo con Fedez? Con lui mai più” Chiara Ferragni esclude con decisione la possibilità di trottare a Sanremo insieme al marito Fedez. “Mai più”, ha dichiarato lapidaria la regina delle influencer durante una diretta Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Mai più a Sanremo con Fedez. Lo dichiara Chiara Ferragni nel corso di una diretta Instagram rispondendo alla domanda di un fan. Protagonista della scorsa edizione del Festival, fortemente voluta (e a lungo corteggiata) dal direttore artistico e conduttore Amadeus sul palco della prima e dell’ultima serata, Chiara ha avuto non poche difficoltà a contenere la straripante energia del marito, diventato a sua volta protagonista della settimana sanremese fino a togliere spazio alla moglie. Anche per questo, e per la crisi di coppia seguita al Festival, Chiara ha stabilito che non ci sarà una seconda edizione di Sanremo alla quale partecipare in coppia.

La lite tra i Ferragnez dopo Sanremo 2023

I fan dei Ferragnez non faranno fatica a comprendere i motivi che hanno spinto Chiara a dichiarare che non avrebbe mai più fatto Sanremo insieme a Fedez. A partire dalle domande in conferenza stampa che avevano la musica di Fedez per soggetto, fino alla canzone “Problemi con tutti” cantata da una delle navi Costa (che ha costretto Stefano Coletta a dissociarsi e Chiara a restare in silenzio) e al bacio con Rosa Chemical durante la finale, bacio che si è concluso con un rimprovero sul palco da parte della co-conduttrice: sono solo alcuni degli elementi che potrebbero avere spinto Chiara a decidere di non ripetere l’esperienza, anche in considerazione del lavoro fatto per superare i dissapori nati tra i due dopo il Festival.

Chiara Ferragni a Sanremo 2024?

Sono mesi che si rincorrono numerose indiscrezioni a proposito di presunte trattative iniziate da Amadeus per riportare Chiara sul palco della prossima edizione del Festival. Nessuna indiscrezione è filtrata dai diretti interessati ma pare che l’imprenditrice digitale si sia presa del tempo per riflettere sull’invito. Laddove dovesse accettare, ormai è chiaro, Fedez non ci sarà.