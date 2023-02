Il bacio di Rosa Chemical a Fedez era concordato? Come stanno davvero le cose Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez è stato uno dei momenti più chiacchierati della finale di Sanremo. L’artista di Made in Italy ha dichiarato che non c’era stato alcun accordo con il rapper milanese, sebbene durante la diretta di Muschio Selvaggio i due ne avessero parlato apertamente.

L'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata caratterizzata da alcuni momenti che hanno destato non poco scalpore, come il bacio inaspettato tra Rosa Chemical e Fedez. I due, al centro del palco, hanno arricchito la performance del rapper scambiandosi un bacio travolgente che, però, sembra sia stato concordato dai due artisti prima della messa in onda della puntata, dal momento che ne avevano parlato anche durante la diretta di Muschio Selvaggio.

Il botta e risposta tra Fedez e Rosa Chemical

Per tutta la durata del Festival, Fedez ha portato il suo podcast in terra sanremese e ad ogni appuntamento ha invitato alcuni degli artisti in gara. Nella puntata del talk che ha preceduto la finale della kermesse, figura tra gli ospiti proprio Rosa Chemical, a cui il rapper milanese si rivolge dicendogli: "Sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua" dice in tono ironico Fedez, a cui l'artista risponde ridendo: "Ottimo, buono a sapersi, eh però se dici tutto qua, basta". Sebbene questo scambio non abbia i confini di un vero e proprio accordo, quanto è accaduto in prima serata durante la puntata di sabato 11 febbraio, assume dei connotati diversi da quelli dell'improvvisazione versa e propria. Il marito di Chiara Ferragni, quindi, non si può dire fosse totalmente all'oscuro di quanto stesse per avvenire sul palco, ragion per cui, non ha opposto resistenza e si è lasciato coinvolgere. L'artista, una volta finita l'esibizione ha esordito dicendo: "Mi è scoppiato l'amore", liquidando così l'accaduto. A questo si aggiunge che tra i due c'era già stato un bacio, risalente a qualche mese fa, quando i due artisti si sono mostrati su Instagram intenti baciarsi.

La spiegazione di Rosa Chemical

L'interprete di "Made in Italy" raggiunto da RTL 102.5 ha risposto ad alcune domande rivoltegli in merito a quel preciso momento e ha voluto chiarire che non vi era stato nessun accordo, sebbene quanto visto in Muschio Selvaggio confermi che i due, quanto meno, avessero già affrontato l'argomento. Rosa Chemical, quindi, spiega: "Io e Fedez non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza”.