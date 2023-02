Non è il primo bacio tra Rosa Chemical e Fedez: foto e video del passato anche con Alfa e Fred De Palma Il bacio nella finale del Festival di Sanremo 2023 tra Rosa Chemical e Fedez non è il primo: solo qualche mese fa, i due erano stati fotografati mentre si baciavano con una storia su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023

Rosa Chemical e Fedez sono stati due protagonisti della finalissima del Festival di Sanremo 2023: la coppia infatti, dopo l'esibizione dell'autore di Made in Italy, sceso anche in platea, si sono scambiati un bacio sulla bocca appassionatamente. Ma non solo, perché pochi minuti prima, il rapper aveva twerkato su Fedez, seduto in platea. Il rapper ha commentato, subito dopo: "Questo è il Festival dell'amore". Ma non è la prima volta che i due autori si lasciano fotografare mentre si scambiano un bacio: solo pochi mesi fa, ripresi da Alessandro Borgia sui social, i due si erano lasciati fotografare mentre si baciavano. Non una novità dunque, che però ha sconvolto il Festival di Sanremo 2023.

I baci di Rosa Chemical a Fedez, Alfa e Fred De Palma

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez non è il primo dell'autore proveniente da Torino. Anzi negli anni passati, il cantante di Made in Italy ha baciato molti suoi colleghi: tra le prime foto a esser diventate virali sui social è sicuramente quella legata all'artista genovese Alfa, un immagine utilizzata anche per la promozione di Snob. Nel video ufficiale del brano, in un fotogramma finale in un campo da mini-golf, i due autori si baciano a stampo. Solo pochi mesi dopo, a esser fotografato mentre bacia Rosa Chemical è il rapper Fred De Palma. L'autore di Made in Italy ha registrato sul suo profilo TikTok un video in cui si avvicina, nel camerino, all'autore di Unico, che visibilmente disteso, si concede alle labbra di Chemical.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Alfa e Rosa Chemical

Fred De Palma e Rosa Chemical

Rosa Chemical a Sanremo 2023

"Questo è il festival dell'amore" rappresenta uno dei momenti più virali della serata finale del Festival di Sanremo 2023, con Rosa Chemical, che ancora una volta si è preso il palco come nelle serate precedenti. Dopo le polemiche iniziali sulla sua presenza al Festival, l'autore ha convinto i conduttori e il pubblico con la sua Made in Italy. Anche nella quarta serata, quella dei duetti e delle cover, con cui si è esibito con Rose Villain in America di Gianna Nannini, ha fatto uscire dalla tasca un plug anale e ha urlato al pubblico: "Viva il sesso". Un messaggio che dopo pochi minuti è stato ricondiviso dalla stessa Gianna Nannini su Twitter.