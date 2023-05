Svelata la giuria di X Factor 2023: Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico X Factor ha ufficializzato la giuria dell’edizione 2023 del talent show. A sedere dietro la celebre scrivania del programma saranno Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico. Conduce Francesca Michielin.

A cura di Stefania Rocco

Saranno Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico i giudici di X Factor 2023. La conferma ufficiale è arrivata oggi con un post pubblicato sui canali social del talent show di Sky. Conduce Francesca Michielin, confermata dopo l’ottima prova dello scorso anno.

Morgan torna a X Factor dopo 9 anni

Se Ambra, Dargen D’Amico e Fedez sono stati confermati in quanto già presenti in trasmissione lo scorso anno – sempre nel ruolo di giudici – per Morgan si tratta di un ritorno. Il musicista è già stato coach di sette edizioni del talent show. Fu proprio l’ex leader dei Bluvertigo a scoprire e portare sul palco di X Factor talenti come Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi. “Se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi. Tutti fanno tutto per soldi ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose nefaste, qualcosa che fa male agli altri, qualcosa di nocivo, normalmente la gente per denaro fa di tutto”, aveva dichiarato di recente Morgan ad Agi commentando le indiscrezioni a proposito di un suo possibile ritorno in trasmissione, “Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’alza share, mi chiamano nei programmi che stanno morendo, curo il programma e ritorna sano, in questo momento c’è bisogno a X Factor. Io sono il pronto soccorso dei programmi televisivi, intervengo per rianimarli”.

Confermati Ambra, Fedez e Dargen D’Amico

Se per Morgan si tratta di un ritorno, quella di Ambra, Dargen D’Amico e Fedez è una conferma (Fedez è giudice di X Factor dal 2014 con qualche anno di pausa). Rispetto alla scorsa edizione, l’unica novità è rappresentata dal ritorno di Morgan che prende il posto di Rkomi. Smentite le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato uno tra Lazza, Tananai e Rose Villain a prendere il suo posto quale ulteriore elemento di novità.