Morgan tornerà ad X Factor come giudice, confermata Francesca Michielin alla conduzione Morgan tornerà come giudice nella prossima edizione di X Factor. Il musicista sarebbe in trattative con Sky e Fremantle che, intanto, hanno confermato una nuova edizione del talent. Tra le conferme Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e infine Francesca Michielin alla conduzione.

A cura di Ilaria Costabile

X Factor avrà una nuova stagione. Non era scontato che il talent di Sky tornasse in prima serata, ma dopo l'ultima edizione che ha portato anche un incremento negli ascolti complessivi dello show, si è trovato un accordo con Fremantle per rinnovare un contratto già in scadenza. La novità più grande, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbe il rientro di Morgan in veste di giudice. Si tratta di un ritorno ai fasti del programma, che però manterrà anche degli elementi di "novità" come Francesca Michielin alla conduzione, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico in giuria.

Morgan torna ad X Factor come giudice

Morgan è senza dubbio uno degli artisti più eclettici della tv italiana, capace di spiazzare con il suo estro e di creare dinamiche televisive come nessun altro. La sua presenza è stata significativa per il talent, soprattutto nelle sue prime edizioni, dove il cantante brianzolo ha collezionato una serie di vittorie significative, e dimostrando di essere un vero e proprio talent scout. Stando a quanto riportato dal Messaggero, il musicista reduce dall'esperienza di StraMorgan in tv, dovrebbe prendere il posto di Rkomi. D'altronde già nell'ultima edizione era stato invitato come ospite in ben due puntate del talent, la prima per cantare "Altrove" e omaggiare David Bowie su Space Oddity e poi per cantare al fianco di Beatrice Quinta "La crisi", brano dei Bluvertigo. Il suo ritorno era stato accolto con grande fervore da parte del pubblico e, in effetti, si preannunciavano delle trattative che si starebbero consumando proprio in queste settimane.

Le conferme da Ambra a Michielin

In giuria sarebbero stati confermati Dargen D'Amico e Ambra Angiolini che l'anno scorso ha dato prova di saper gestire perfettamente il ruolo di giudice, non senza confermare la sua presenza scenica e cantando a sua volta l'ormai iconica "T'appartengo". Anche Fedez, una volta finita l'edizione che lo ha visto tornare in giuria, aveva dichiarato dopo la vittoria del duo dei Santi Francesi, da lui seguito: "È stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria che c'era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono". Confermata anche la presenza di Francesca Michielin, promossa in veste di conduttrice.