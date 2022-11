Morgan sarà ospite a X Factor durante il secondo live dello show Morgan sarà ospite della puntata di giovedì 3 novembre di X Factor. Il cantante si esibirà durante il secondo live e commenterà anche alcune esibizioni previste per la serata.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite del secondo live di X Factor di giovedì 3 novembre sarà uno dei grandi protagonisti del talent show, ovvero Morgan, che torna a calcare quel palco dopo ben otto anni dall'ultima volta, dove però aveva preso parte allo show in veste di giudice. Il ruolo di coach è quello che lo lega a doppio filo alla storia del programma, dove ha scoperto talenti e divulgato la sua passione per la musica, come d'altronde ha ricordato anche Fedez nella conferenza stampa di presentazione del talent di quest'anno.

Cosa farà Morgan a X Factor

Sul palco di X Factor, Marco Castoldi si presenterà con due esibizioni: canterà "Altrove", uno dei suoi brani più noti e amati, poi si diletterà in un omaggio a David Bowie, uno degli artisti che ha più ispirato il musicista e cantautore milanese nell'arco della sua carriera. Il suo estro, la sua passione per il mondo dell'arte e la sua conoscenza nel settore musicale, lo consacrano come personaggio poliedrico, colto e in grado di sconvolgere con la sua sola presenza l'andamento di uno show. Di fatti, quanto accadrà nella seconda puntata del talent show condotto da Francesca Michielin è tutto da scoprire. Nella giornata di mercoledì 2 novembre, inoltre,Vittorio Sgarbi è stato nominato sottosegretario alla cultura, e lui stesso ha dichiarato di voler affidare a Morgan un reparto appositamente dedicato alla musica, vista la stima che li lega.

La scaletta del secondo live

Il live di X Factor sarà dedicato alla MTV Generation, ciò significa che i giudici hanno assegnato ai cantanti delle loro squadre i brani più iconici degli Anni Novanta e per questo motivo in platea ci saranno anche alcuni dei Vj più famosi di quel periodo, diventati dei veri e propri idoli. Fedez ha assegnato brani come Chasing Cars, Toxic di Britney Spears, mentre Ambra ha puntato su hit come Barbie Girl degli Aqua; Dargen D'Amico ha scelto l'italianità con Salirò di Daniele Silvestri e Tutti i miei sbagli dei Subsonica, infine Rkomi ha scelto brani famosissimi come Creep dei Radiohead e Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.