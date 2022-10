Fedez: “Il mio ricordo indelebile di X Factor è legato a Morgan, mi ha insegnato a fare Tv” Nel corso della conferenza stampa di presentazione di X Factor 2022, Fedez ha ricordato la sua prima esperienza nel talent elogiando Morgan, simbolo assoluto dell’edizione italiana del talent.

A cura di Andrea Parrella

Partirà il 27 ottobre la fase Live di X Factor 2022. Il talent show di Sky torna con la sedicesima edizione che, al netto delle novità, fa segnare un ritorno importante nel cast del programma. Si tratta di Fedez, che dopo una lunga pausa è di nuovo tra i giudici del talent show.

L'esordio di Fedez a X Factor

Aveva fatto il suo esordio nel 2014, quando la sua carriera musicale era ancora in una fase acerba e lui non era il personaggio arcinoto che è oggi, grazie alle vicende familiari che lo hanno reso uno dei nomi più influenti e conosciuti d'Italia. X Factor ha contribuito a definirlo come personaggio e nel giro di poche edizioni Fedez, da esordiente, è diventato un punto fisso, trovando la sua chiave per determinare le cosiddette "dinamiche" del talent show musicale più celebre al mondo.

Le parole di Fedez su Morgan

Trucchi del mestiere che ha sviluppato sulla base dell'esperienza, ma che evidentemente si sono avvalsi di buoni maestri. Uno su tutti, Morgan, che è un simbolo assoluto di X Factor in Italia, forse il personaggio che più di tutti ha inciso sulla storia del programma. Nella prima edizione targata Sky Morgan c'era, dopo aver preso parte alle edizioni in onda su Rai2, finendo per essere una figura di riferimento proprio per Fedez.

Il rapper lo ha ricordato nel corso della conferenza stampa di presentazione della fase Live, svoltasi il 25 ottobre, a due giorni dalla partenza. Snocciolando i suoi ricordi del programma, Fedez ha infatti ricordato Castoldi, ormai da anni lontano da X Factor, che tra l'altro lasciò sbattendo la porta:

“Ho un sacco di ricordi legati a X Factor. Il mio ricordo indelebile, uno su tutti, è l'edizione con Morgan che io considero la persona che mi ha insegnato a fare tv”.

X Factor non è stato il solo talent frequentato da Morgan, che negli anni successivi è stato coinvolto anche ad Amici e a The Voice, certamente con meno successo di quell'esperienza a X Factor che ha lasciato il segno sulla percezione italiana del programma.