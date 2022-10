X Factor 2022 pronto per i Live: gli ospiti e le anticipazioni della prima serata Giovedì 27 ottobre su Sky Uno dalle 21.15 partono i Live di X Factor 2022 con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi giudici e Francesca Michielin alla conduzione: Elisa e Dardust ospiti, tutte le anticipazioni della prima serata.

A cura di Gaia Martino

Terminate le audizioni e le Last Call, per la nuova edizione di X Factor è arrivato il momento degli attesissimi Live. I quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, hanno scelto i 12 talenti da far esibire sull'ambito palco del talent show. Giovedì 27 ottobre su Sky Uno è in programma la prima serata in diretta, dalle ore 21.15, condotta da Francesca Michielin, e vedrà sul palco due ospiti d'eccezione. "Non è un inizio senza una sorpresa!" ha scritto la pagina Instagram del programma: Elisa e Dardust sono gli artisti che parteciperanno alla prima puntata dedicata alle cover.

Gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata dei Live

Francesca Michelin è emozionata all'idea di tornare sul palco di X Factor 2022 in qualità di conduttrice: "È lo stesso identico teatro di 11 anni fa, è una bella sensazione" ha commentato nel corso della conferenza stampa. Il primo Live di X Factor in programma per giovedì sarà una serata dedicata alle cover e vedrà la partecipazione di due ospiti, Elisa, che presenterà un set per anticipare quello che dal 1 dicembre sarà il suo spettacolo, An Intimitate Night, la turnée nei teatri, e Dardust. Il profilo Instagram del programma li ha annunciati con un post.

L'opening della serata vedrà Francesca Michelin esibirsi con i suoi brani preferiti, come da lei anticipato: "Sono molto contenta di questa nuova avventura, mi sto divertendo". Inoltre anche quest'anno ci saranno i due show di apertura e chiusura dello show, AnteFactor e HotFactor, condotto da Paola Di Benedetto.

Il ritorno di Fedez al tavolo dei giudici: "Grazie a Morgan"

Fedez in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno al tavolo tra i giudici di X Factor. Si tratta del suo sesto anno nel programma, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018. Nonostante le numerose diatribe nate quando erano entrambi giudici del talent, il rapper milanese ha confessato di essere grato a Morgan: "Ho un sacco di ricordi legati a X Factor. Il mio ricordo indelebile, uno su tutti, è l'edizione con Morgan che io considero la persona che mi ha insegnato a fare tv" le parole riportate da TvBlog.