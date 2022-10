A X Factor arriva la novità del Last Call, ecco come verranno scelti i concorrenti per i Live Giovedì 27 ottobre andrà in onda su Sky Uno l’ultima puntata di X Factor prima dell’inizio dei live. Una puntata nuova, che sostituisce il modello Home Visit.

A cura di Andrea Parrella

Si avvicina la fase dei live di X Factor 2022, che prenderanno il via da giovedì 27 ottobre, in onda come sempre su Sky Uno. Il programma, giunto alla sua sedicesima edizione italiana, cambia modalità di selezione degli artisti che arriveranno a giocarsi la possibilità di entrare nel cast ufficiale del programma. Niente più Home Visit, introdotti con l'arrivo del talent su Sky, si passa all'inedita fase Last Call.

X Factor Last Call, cosa accadrà

Giovedì 20 ottobre, una puntata unica, i quattro giudici sceglieranno attraverso una nuova modalità di selezioni i contendenti che entreranno a far parte dei rispettivi roster e che debutteranno la settimana successiva nei Live Show. La puntata si svolgerà all'Allianz Cloud di Milano, sarà registrata e vedrà i quattro giudici Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico che siederanno al loro posto abituale, anziché fare l'ultima scrematura com'era accaduto nelle precedenti edizioni, quando ogni giudice sceglieva una location dove mettere alla prova i contendenti prima di selezionarne solo alcuni da portare ai live. Sarà presente il pubblico in studio e ogni roster, da 6 concorrenti emersi dai Bootcamp, si ridurranno a 4 per ogni singola squadra.

Nuova giuria e nuova conduzione per X Factor

A quel punto prenderà il via, concretamente, la sedicesima edizione del talent show targato Sky, che in questa edizione ha cambiato completamente i suoi connotati, sia per quel che riguarda la giuria, con il ritorno di Fedez e l'arrivo di Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico. Alla conduzione, invece, dopo una stagione co Ludovico Tersigni alla guida del programma, toccherà a Francesca Michielin.

Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

La nuova edizione di X Factor inizia giovedì 15 settembre su Sky Uno. L'appuntamento sarà in differita e non in diretta in quanto le registrazioni sono già state completate. Sarà poi possibile vedere le puntate in chiaro su TV8, dove la replica sarà trasmessa una settimana dopo. Il giorno sarà il mercoledì e non il giovedì.