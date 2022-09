Ambra Angiolini parla di Allegri a X Factor: “Ho fatto 12 mesi di terapia dopo l’ultimo ex” Siparietto a X Factor, dove un concorrente dice ad Ambra Angiolini di essere suo spasimante. Nel dirgli di no, lei ironizza con sincerità sulla relazione con Massimiliano Allegri, finita un anno fa circa: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”.

A cura di Andrea Parrella

Manca poco all'inizio della fase live di X Factor, giunto alla terza puntata che sintetizza le selezioni di questa edizione. Tra i nuovi giudici, oltre a Rkomi e Dargen D'Amico, anche Ambra Angiolini, che completa con Fedez il quartetto, per certi versi attesa anche perché al suo primo impegno televisivo prolungato dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con cui ha avuto una storia di alcuni anni, prima che giungesse a conclusione.

Ambra Angiolini non ha mai negato di aver vissuto mesi difficili dopo la fine di quella relazione – pur non parlandone in modo esplicito – ed ha portato questa cosa anche sul palco di X Factor, sfiorandola nel migliore dei modi, ovvero scherzandoci su e ironizzando sulla questione.

Uno spasimante per Ambra Angiolini

È successo proprio nel corso della terza puntata, durante l'esibizione di uno dei concorrenti che si è presentato sul palco con un pezzo inedito, ma precisando prima dell'esibizione di avere un debole proprio per Ambra Angiolini, che nomina più volte anche durante l'esibizione. Esibizione che non ha convinto i giudici, con Dargen D'Amico che ha motivato il suo no criticandogli il tentativo di aver provato a fare una cosa già sentita e citando il riferimento di Belo Figo. "Sappiamo che invece l'unico parere che ti interessa è quello di Ambra", ha aggiunto però D'Amico. Angiolini sta al gioco e sale sul palco, alludenuando proprio alla sua recente rottura sentimentale per motivare il suo no in maniera gentile: "Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente".

Quando inizia il live di X Factor

Giovedì 15 settembre 2022 è iniziata la nuova edizione di X Factor. Un cast completamente rinnovato: Francesca Michielin alla conduzione, Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini in giuria. Come da tradizione, il talent si aprirà con la Auditions e a seguire ci saranno i Bootcamp. Niente più Home Visit prima dei Live, ma una nuova fase chiamata Last Call, vale a dire l'ultima prova da superare prima di accedere alla vera e propria gara. L'appuntamento è su Sky Uno e in chiaro su TV8 a una settimana di distanza. La finale di questa edizione sarà in simulcast.