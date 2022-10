X Factor 2022, chi sono i 12 concorrenti: i cantanti scelti dai giudici Con le Last Call di giovedì 20 ottobre si completano le squadre dei quattro giudici Ambra, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez. Ecco chi sono i 12 artisti che si giocheranno la vittoria di X Factor 2022, al via da giovedì 27 ottobre.

A cura di Andrea Parrella

Ormai è tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Il talent di Sky ha compiuto l'ultimo passo prima di arrivare alla fase live, in partenza da giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su NOW. Il 20 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di avvicinamento alla fase finale, con i quattro giudici che hanno scelto gli artisti delle rispettive squadre attraverso l'inedito meccanismo delle Last Call. Ecco i roster di X Factor 2022.

La squadra di Ambra Angiolini

La prima a cimentarsi nella sua selezione è Ambra Angiolini, una dei tre giudici esordienti di questa edizione di X Factor. Tanti i dubbi, ma alla fine la scelta dell'attrice ricade su tre nomi: Matteo Siffredi, i Tropea e Lucrezia Fioritti, che, con una cover di "Fiore Mio" di Andrea Laszlo De Simone, vince la sfida diretta con le altre due cantautrici Cecilia Quaranta e Francesca Rigoni, che sfiorano il sogno dei live.

I finalisti scelti da Dargen D'Amico

Poi è il turno di Dargen D’Amico, anche lui alla prima esperienza da giudice. L'artista aveva assegnato uno dei tre posti a disposizione nella sua squadra già ai Bootcamp, scegliendo i Disco Club Paradiso. La sua squadra si è completata con l'ingresso del giovanissimo Matteo Orsi e Beatrice Quinta, che, con "Il cielo" di Renato Zero si conquista il posto, preferita a Martina Baldaccini.

I quattro cantanti scelti da Rkomi

Ultimo dei tre esordienti è Rkomi, che invece non aveva assegnato ancora nessuno dei tre posti a disposizione nella sua squadra. Tuttavia l'artista tende a confermare quelle che erano le sue percezioni della vigilia e porta ai live con sé Joėlle, Jako e i Santi Francesi, che eseguono rispettivamente "In alto mare" e "Che fantastica storia è la vita".

La squadra di Fedez per i Live Show

Poi tocca a Fedez, unico veterano dei quattro, tornato quest'anno dopo diverse edizioni di pausa nel ruolo di giudice di X Factor. Il rapper chiude le selezioni Fedez andando a completare la sua squadra che contemplava già gli Omini, scelti ai Bootcamp. Oltre a loro, arrivano ai Live due donne: Linda Riverditi e Dadà.