Ambra Angiolini non parla di Allegri ma rivela: “Le cicatrici sono opportunità” Ambra Angiolini torna a parlare di sé, pur tenendosi lontana dal commentare il suo stato d’animo a qualche mese dalla fine della storia con Massimiliano Allegri e dichiara: “Le cicatrici sono opportunità”.

A cura di Ilaria Costabile

Ambra Angiolini torna a parlare di sé in una recente intervista rilasciata al Messaggero. L'attrice si racconta, parlando dei suoi inizi in televisione, della scoperta del cinema, ma anche della sua crescita personale come donna e come madre. Della sua ultima storia d'amore, quella con Massimiliano Allegri conclusasi qualche mese fa, non vuole parlare, ma rivela quanto la sofferenza sia stata per lei una maestra in più circostanze.

La fine della storia con Massimiliano Allegri

"Le cicatrici sono opportunità. A me è capitato di trasformarle grazie al cinema" ha raccontato l'attrice parlando della capacità di far confluire il suo vissuto con il suo lavoro, ma quando le si chiede di parlare del suo stato d'animo dopo la fine della sua relazione con l'allenatore della Juventus, risponde in maniera molto chiara e inequivocabile: "Non voglio toccare quell’argomento, preferisco far parlare il mio lavoro". Una ferita ancora aperta che, proprio nel momento in cui bruciava di più, è stata al centro del chiacchiericcio televisivo e non solo, lasciando che l'attenzione mediatica fosse completamente rivolta ad un amore ormai chiuso.

Il rapporto con il proprio corpo

Ambra Angiolini, però, non ha mai nascosto i suoi momenti di difficoltà e ha parlato apertamente anche della sua bulimia, una malattia con la quale ha dovuto fare i conti e che con il tempo e molta costanza è riuscita a superare. Parlare e condividere il proprio dolore, il proprio disagio è uno strumento potentissimo per poter lenire la sofferenza ed acquisire sempre maggiore consapevolezza, ed è per questo che l'attrice ha voluto dar voce ad un progetto particolare che parte proprio dalla sua esperienza personale: