X Factor, Morgan risponde alle parole di Fedez: “Se vuoi sfidarmi, fallo sul piano della competenza” Morgan, che tornerà dopo diversi anni a X Factor, risponde alle parole di Fedez che aveva detto: “Speriamo che sia professionale e arrivi in orario, non è mai successo”.

Morgan risponde a Fedez e si può dire che la nuova edizione di X Factor sia già iniziata. I due saranno di nuovo insieme a X Factor, dove Morgan tornerà a fare il giudice a seguito di un'assenza lunga quasi dieci anni. E le scintille iniziano ancora prima che prendano il via le selezioni della prossima edizione, con un botta e risposta a distanza tra i due. Tutto è iniziato con una frase pronunciata da Fedezalla presentazione di LOVE MI, il concerto evento di beneficenza che torna con una seconda edizione, quando chiamato a commentare il ritorno di Morgan ha detto: "Spero solo che sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così”.

Parole alle quali Morgan ha risposto poco dopo, pubblicando su Instagram questo commento rivolto al collega: "Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?".

La nuova giuria di X Factor

Scaramucce che sono probabilmente la premessa di una polarizzazione che si materializzerà nel corso del programma, in onda dal prossimo settembre, quando Fedez e Morgan daranno probabilmente seguito a questo dualismo, imponendosi come le due personalità prevalenti al tavolo, oltre che le più esperte. Con la nuova edizione che inizierà assisteremo dunque al ritorno di Morgan e alla riconferma dei volti delle scorse edizioni: quella di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Quasi un copia e incolla dello scorso anno insomma, se non fosse per Morgan che prenderà il posto di Rkomi.

Michielin di nuovo alla conduzione

Alla conduzione, invece, viene confermata per la seconda edizione consecutiva Francesca Michielin, che lo scorso anno aveva preso il posto di Ludovico Tersigni, a sua volta subentrato ad Alessandro Cattelan.