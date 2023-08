Il cast del Grande Fratello secondo le indiscrezioni: da Beatrice Luzzi e Fiordaliso a Mughini A tre settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, facciamo il punto sui nomi vip trapelati.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Beatrice Luzzi, a destra Giampiero Mughini

Mancano ormai solo tre settimane all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, partirà lunedì 11 settembre. Intanto, si moltiplicano le indiscrezioni sulla lista dei concorrenti. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome dell'attrice Beatrice Luzzi.

Al Grande Fratello anche l'attrice Beatrice Luzzi

Le indiscrezioni sul cast vip del Grande Fratello si fanno sempre più insistenti. Nelle ultime ore, TvBlog e DavideMaggio.it hanno dato per certa la presenza nella casa dell'attrice Beatrice Luzzi. In molti la ricorderanno per il ruolo di Eva Bonelli che ha interpretato nella soap Vivere, ma ha preso parte a numerose fiction di successo come Don Matteo, I Cesaroni, Il Maresciallo Rocca, Un posto al sole, L'allieva e tante altre. Come se la caverà nel reality che quest'anno aspira a una svolta bon ton?

Il cast del Grande Fratello

TvBlog e DavideMaggio.it annunciano anche la presenza di Fiordaliso, nome di cui si era vociferato già nelle scorse settimane. La cantante, reduce da alcuni problemi di salute, sarebbe pronta a sfidare se stessa prendendo parte al reality di Alfonso Signorini. TvBlog conferma anche la presenza di Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità che lo scorso anno abbiamo visto anche tra i concorrenti di Tale e Quale Show. TvBlog, poi, ha anticipato i nomi del maratoneta Alex Schwazer, dell'attore di Gomorra Ciro Petrone e dell'attore Massimiliano Varrese, che abbiamo visto in serie tv come Il bello delle donne; Carabinieri; La sacra famiglia; Il sangue e la rosa e Pezzi unici. DavideMaggio.it ha annunciato la presenza della star delle soap Grecia Colmenares. Dagospia, invece, ha fatto il nome di Giampiero Mughini. Ora non resta che attendere l'ufficialità per scoprire il cast del Grande Fratello.