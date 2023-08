Giampiero Mughini verso il Gf Vip, la svolta reality dopo Ballando con le stelle Il giornalista Giampiero Mughini si starebbe preparando a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la partecipazione al talent show Ballando con le stelle, starebbe pensando a una svolta da protagonista di un reality show.

A cura di Stefania Rocco

Giampiero Mughini nella Casa del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione è stata pubblicata da Giuseppe Candela su Dagospia. Il giornalista e conduttore televisivo, spesso opinionista di programmi in onda sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset, si starebbe preparando a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Per il momento, non esistono ancora conferme ufficiali ma il cast starebbe già prendendo forma. Per Mughini si tratterebbe del primo reality show dopo la partecipazione all’ultima edizione del talent Ballando con le stelle.

La svolta voluta da Pier Silvio Berlusconi per il GF Vip

La prossima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe rappresentare un punto di svolta rispetto alla china imboccata dal reality condotto da Alfonso Signorini negli ultimi anni. A intervenire a gamba tesa sulla struttura narrativa del programma è stato l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Niente più trash, spazio alle storie e alle persone comuni: la Casa non sarà più popolata esclusivamente da personaggi comuni. Stretta sugli influencer, i personaggi controversi e quelli div entrati famosi grazie alla piattaforma Onlyfans. Sarà inoltre prestata particolare attenzione al linguaggio.

Cesara Buonamici opinionista del GF Vip

Anche sul fronte degli opinionisti è in atto una rivoluzione. Berlusconi ha personalmente invitato la giornalista Cesara Buonamici ad assumere il ruolo che lo scorso anno è stato rivestito da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La ex moglie di Paolo Bonolis, come ha già chiarito in più occasioni, non ci sarà. E nemmeno Berti tornerà a occupare la sua poltrona in studio. Buonamici sarà unica opinionista. A Cesara il compito di traghettare il reality verso la nuova era voluta dal vice presidente di Mediaset. “Non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”, ha raccontato Buonamici al Corriere, svelando che proprio Pier Silvio le avrebbe chiesto di assumere questo ruolo.