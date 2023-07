Fiordaliso ricoverata di nuovo dopo la peritonite: “Sono in ospedale. Basta, è un anno terribile” Fiordaliso ha fatto sapere di essere stata ricoverata di nuovo per via di una ricaduta: “Basta, che anno terribile per me”.

A cura di Daniela Seclì

Fiordaliso è stata di nuovo ricoverata in ospedale. L'artista, che già aveva affrontato un ricovero nelle scorse settimane per via di una peritonite, ha avuto una ricaduta. Lo ha raccontato lei stessa, in un post pubblicato su Instagram. Nella foto che accompagna il suo breve racconto, Fiordaliso è in un letto d'ospedale.

Perché Fiordaliso è stata ricoverata di nuovo

Qualche settimana fa, Fiordaliso si era sottoposta a un intervento dopo essere stata ricoverata d'urgenza per una peritonite. In un post pubblicato su Instagram venerdì 14 luglio, ha fatto sapere di essere al pronto soccorso per via di una ricaduta: "Sono di nuovo al pronto soccorso. Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti, ne usciremo prima o poi". E su Twitter ha continuato il suo sfogo: "Posso dirvi anche basta? Ma basta, che anno terribile per me". Il post che comprendeva una foto dell'artista in ospedale, è stato accolto da una valanga di commenti carichi di parole di incoraggiamento e di auguri di una pronta guarigione. Tra coloro che si sono ritagliati il tempo per manifestare la propria vicinanza a Fiordaliso, anche la cantante Paola Iezzi, che ha commentato: "Amore nooo…forza, tieni duro, non mollare. Come sempre, sii forte". Mietta le ha fatto un augurio: "Marina bellissima, riprenditi presto". E Milena Miconi: "Forza tesoro, un abbraccio forte".

Fiordaliso era stata operata d'urgenza per una peritonite

Meno di quindici giorni fa, Fiordaliso era stata ricoverata d'urgenza. Sui social aveva comunicato la notizia, con la consueta grinta e un pizzico di ironia: "Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi, comunque alla mia età le peritoniti sono poche, le fanno i giovani". In queste ore, ha annunciato di essere tornata in ospedale per una ricaduta.