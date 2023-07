Fiordaliso: “Sono ancora in ospedale, spero di non essere operata di nuovo. Ce la metto tutta” Marina Fiordaliso continua ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. La cantante si trova ancora ricoverata in ospedale per via di una ricaduta, avuta in seguito all’operazione per una peritonite. Al momento sembra stare meglio ed è fiduciosa: “Stanotte non ho avuto febbre, spero di non essere rioperata”

A cura di Elisabetta Murina

Continuano gli aggiornamenti di Marina Fiordaliso sulle sue condizioni di salute. Dopo il ricovero d'urgenza per una peritonite, le dimissioni e la successiva ricaduta, l'artista fa sapere di trovarsi ancora in ospedale ma di star migliorando, nella speranza di non dover essere operata una seconda volta.

Come sta Fiordaliso dopo il ricovero in ospedale

Dopo essere stata operata d'urgenza per una peritonite, lo scorso 14 luglio Fiordaliso aveva fatto sapere di essere di nuovo al pronto soccorso per via di una ricaduta. Al momento, a distanza di qualche giorno, è ancora in ospedale. Le sue condizioni di salute però sembrano essere migliorate, tanto che non ha più avuto la febbre. Sui social ha pubblicato un suo selfie, raccontando come sta ora e ringraziando tutti per il supporto e l'affetto: "Ragazzi vi do aggiornamenti, sono ancora in ospedale, mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto la febbre, aspettiamo e speriamo di non essere rioperata di nuovo! Io ce la metto tutta!! Grazie".