Geolier al Concertone del Primo Maggio di Roma: sorpresa del rapper napoletano Geoleir si esibirà al Concertone del Primo Maggio, dopo l'annuncio a sorpresa dei giorni scorsi.

A cura di Francesco Raiola

Geolier al Concertone del Primo Maggio

Nei giorni scorsi alla line up del Concertone del Primo Maggio di Roma, condotto da Noemi ed Ermal Meta si era aggiunto Ultimo, ma mancava ancora un nome importante della musica italiana all'appello: Geolier. A dare la notizia, bruciando tutti, era stata proprio Noemi che a Che tempo che fa, ha anticipato tutti, organizzatori compresi, dicendo che il rapper napoletano, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con I p' me, tu p' te – classificatosi al secondo posto alle spalle di Angelina Mango – sarebbe stato un altro dei nomi che avrebbe riempito il programma del Concertone, sempre più erede del Festivalbar, ma con il cappello di CGIL, CISL e UIL, le tre principali sigle sindacali italiane.

Noemi, quindi, ha anticipato anche gli organizzatori che hanno confermato il nome del rapper durante la conferenza stampa, portando a casa uno dei cantanti più influenti di questi anni, il cui ultimo album "Il coraggio dei bambini" è stato appena certificato con il sesto platino, a conferma dei grandi numeri fatti dal rapper che a giugno ha già riempito lo stadio Maradona, con tre sold out per i concerti del 21, 22 e 23. Il nome di Geolier conferma l'attenzione che l'appuntamento della Festa dei Lavoratori ha con il rap e l'urban in questi ultimi anni, quando si è sempre più attestato come una vetrina della nuova musica italiana, talvolta agendo quasi da talent scout.

Dopo l'esibizione al Maradona di domenica scorsa, quindi, Geolier non si tira indietro e continua a lasciare il segno prima delle tre date allo stadio partenopeo, dove ci si aspetta un grande show pieno di ospiti. Nelle ultime settimane, inoltre, il rapper ha pubblicato assieme a Ultimo la canzone L'ultima poesia, che è subito volata in testa alle classifiche e oggi è seconda in quella FIMI dei singoli (dove è anche decimo con la canzone di Sanremo) e in top 20 nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio. Il rapper – che ha pubblicato Sarò con te, canzone per il Napoli – ha finito di registrare il suo ultimo album, anche se non si conosce ancora la data di uscita, ma nel frattempo il suo ultimo lavoro, Il coraggio dei bambini, continua a far segnare ascolti e certificazioni, collezionando il sesto disco di platino.