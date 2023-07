Fiordaliso operata d’urgenza durante la notte: “Peritonite”, come sta la cantante Fiordaliso è stata operata d’urgenza. Ad annunciarlo la stessa artista, che su Instagram ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Fiordaliso ha avuto dei problemi di salute. Ne ha parlato l'artista sui suoi profili social. La cantante ha pubblicato una foto che la ritrae in un letto d'ospedale. Ha spiegato di avere subito un'operazione d'urgenza per via di una peritonite. Marina Fiordaliso ha rassicurato tutti coloro che la seguono con affetto. Ora sta meglio.

Fiordaliso operata d'urgenza, l'annuncio sui social

Fiordaliso ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in ospedale: gli occhi stanchi e la mascherina sul viso. La cantante ha spiegato che nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio, si è vista costretta ad andare in ospedale dove ha affrontato un'operazione d'urgenza: "Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla!". Su Twitter l'artista ha mostrato la tempra che da sempre la contraddistingue, ha rassicurato chi era preoccupato per lei: "Non mollo nemmeno morta". Vediamo quali sono le sue condizioni di salute.

Come sta Fiordaliso dopo l'operazione

Fiordaliso, adesso, sta molto meglio. Su Instagram ha rassicurato tutti: "L’importante è che sto bene ora". E ha ironizzato: "Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi". Il suo post è stato accolto da una valanga di commenti. Tra coloro che hanno fatto gli auguri di una pronta guarigione a Fiordaliso, anche Marco Carta che ha spiegato: "È successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto". Mercedesz Henger le ha mandato "un abbraccio fortissimo". Rita Pavone ha commentato: "Auguri di pronta guarigione, un forte abbraccio". Pupo è apparso sinceramente preoccupato per lei:

Buongiorno Marina, che spavento mi hai fatto prendere! Meno male che hai risolto e ti stai già riprendendo. Io, Anna e Patricia ti abbracciamo forte forte e ti rivogliamo rivedere al più presto sul palco. Il luogo della nostra vita.

Patrizia Pellegrino si è interessate alle sue attuali condizioni di salute: "Capperi mi dispiace tanto ora come va? Sei in ripresa?". Fiordaliso, a coloro che le hanno chiesto come stia ora, ha spiegato di stare molto meglio. Ora non le resta che riposare per riprendersi del tutto.