Quando inizia il Grande Fratello 2023/2024: la data della prima puntata e le novità A metà settembre, in prima serata su Canale5, parte la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e ad attendere il pubblico ci saranno tante novità: dagli opinionisti alla durata, passando per i concorrenti, in un mix tra Vip e persone comuni.

Il Grande Fratello è pronto a tornare. La nuova edizione del reality, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, accenderà la telecamere a partire da lunedì 11 settembre, quando andrà in onda la prima puntata. Tante le novità a cui assisteranno gli spettatori: dagli opinionisti in studio ai concorrenti, che saranno un mix tra Vip e persone comuni. Quanto alla durata, si prospetta un'edizione lunga diversi mesi, proprio come la precedente.

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024: quando comincia

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024 andrà in onda lunedì 11 settembre su Canale 5 a partire dalle 21.30-40 circa. Ad accompagnare i concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia ci sarà Alfonso Signorini, alla guida del reality ormai da diversi anni. L'appuntamento, come di consueto, è in prima serata probabilmente con due appuntamenti a settimana.

Chi sono le nuove opinioniste del GF 2023/2024

Uno dei tanti cambiamenti di queste edizione del GF riguarda le opinioniste in studio. Sulla poltrona rossa siederà infatti un solo nome, quello di Cesara Buonamici. La giornalista, volto del TG5, continuerà anche a portare avanti il suo lavoro durante i mesi di messa in onda del programma. "Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice", ha commentato a proposito della decisione di Mediaset di volerla come presenza fissa per commentare le vicende nella Casa. Quanto al ruolo di inviata social del programma, è confermato che sarà più Giulia Salemi in studio a leggere i tweet del pubblico in diretta, ma il suo posto sarà occupato da Rebecca Staffelli.

Le anticipazioni sul cast

Nel cast del Grande Fratello, per la prima volta, ci sarà un mix tra Vip e persone comuni. Nessun influencer o iscritto a OnlyFans sarà però ammesso, come voluto da Pier Silvio Berlusconi che sta cercando di dare al reality una linea "anti-trash". Ci saranno uomini e donne con lavori lontani dai riflettori, che hanno partecipato ai casting per svariati motivi. In attesa dell'annuncio ufficiale, cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti della prossima edizione: pare che tra loro ci sia un ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista, Francesco Muzzi, tassista di professione. Ma è ancora tutto da vedere.