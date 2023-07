Grande Fratello 8, tra i concorrenti spunta il nome di un ex volto di Matrimonio a Prima Vista Tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello 8, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche un ex volto di Matrimonio a Prima Vista, ovvero Francesco Muzzi.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione del Grande Fratello è ormai alle porte, l'11 settembre il reality di Canale 5 avrà inizio, sebbene non siano stati comunicati ancora i nomi di chi vi prenderà parte, tra personaggi noti e persone comuni che hanno voglia di raccontarsi. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe, però, che tra i protagonisti del GF 8 possa esserci anche il volto di un altro docu-reality, ovvero Francesco Muzzi, conosciuto per aver partecipato a Matrimonio a Prima Vista.

Francesco Muzzi possibile concorrente

Sembrerebbe, infatti, che Muzzi sia stato avvistato a Cinecittà, dove attualmente si tengono i provini per poter partecipare al reality, anche se lui stesso avrebbe smentito le voci dicendo di trovarsi da quelle parti per lavoro, facendo il tassista, e non per altri motivi. C'è chi, però, secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, lo avrebbe visto recarsi proprio nel padiglione dedicato ai casting.

È pur vero, però, che al momento c'è il pieno riserbo sui nomi che andrebbero a formare il cast di quest'anno di cui, certamente, si sa che non coinvolgerà personaggi attivi su Only Fans, influencere quant'altro, dal momento che Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo dissenso nei confronti di un tipo di televisione, decisamente distante dall'idea di innovazione e pulizia di cui si sta facendo portatore. Tra i nomi che sono stati avanzati finora, spiccano quelli di Fiordaliso, le sorelle Boccoli e anche Rossana Fratello.

Il nuovo studio del Grande Fratello

Se, quindi, si hanno notizie certe su chi sarà l'opinionista dello show, con il nome di Cesara Buonamici che vedremo nella doppia veste di mezzobusto al Tg5 e, poi, accanto ad Alfonso Signorini, sul cast tutto tace. Nel frattempo, però, stando a quanto anticipato da TvBlog, pare ci siano delle novità inerenti allo studio da cui andranno in onda le dirette del prime time. Non sarà più collocato a Cinecittà, a quanto pare, ma sarà leggermente più distante: le puntate andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara, sempre nelle vicinanze della precedente collocazione, di cui il nuovo studio riprenderà anche gli arredi e la conformazione, essendo piuttosto simile.