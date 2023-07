Rossana Fratello è la prima concorrente del nuovo Grande Fratello secondo Radio Cusano Campus Durante il programma radiofonico “Che rimanga tra noi” di Radio Cusano Campus, Kevin Dellino ha svelato il primo concorrente del nuovo Grande Fratello. Si tratta di Rossana Fratello, la 72enne cantante e attrice con all’attivo più di una partecipazione al Festival di Sanremo.

Rossana Fratello sarebbe la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello che verrà. Lo ha rivelato Kevin Dellino durante il programma radiotelevisivo “Che rimanga tra noi” condotto da Alessio Moriggi e Francesca Pierri in onda ogni martedì sera alle 21.30 in diretta su Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV. Il giornalista milanese, ultimo allievo di Emilio Fede, ha rivelato con un indovinello il nome della concorrente: "Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, vi do un indizio: è una donna ma non è una santa, di chi stiamo parlando?”. Il riferimento è ovviamente al suo più grande successo "Sono una donna, non sono una santa".

La carriera di Rossana Fratello

Rossana Fratello, 72 anni, attrice e cantante con una carriera che ha all'attivo più di una partecipazione al Festival di Sanremo. Nata a San Severo, comincia la carriera da cantante nel 1967 incidendo tre brani per il Festival di Sanremo: È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. La prima partecipazione, però, arriva nel 1969 con il brano "Il treno". Nel 1970 partecipa nuovamente a Sanremo con "Ciao anni verdi". Nello stesso anno fa parte del cast della trasmissione del sabato sera E noi qui, con Gino Bramieri, Giorgio Gaber e Ombretta Colli. Il ritorno a Sanremo l'anno seguente con il brano "Amsterdam" e nello stesso anno il grande successo con "Sono una donna, non sono una santa". Nella seconda metà degli anni '70 si dedica al folk e incide vecchi canti regionali come: Vitti ‘na crozza, Ciuri, ciuri, Calavrisella, Vola, vola, vola Negli anni '80 collabora con Cristiano Malgioglio per il brano "Schiaffo", inizia anche la carriera da attrice. Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Una vecchia canzone italiana, nella Squadra Italia. Nel 2011, esce ancora un album con la collaborazione di Malgioglio, "Tre rose rosse". È sposata con Pino Cappellano, hanno un'unica figlia, Guendalina. Nel 2010 è diventata nonna.

La svolta sobria di Mediaset

Rosanna Fratello sarebbe dunque la prima concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, che mischierà vip e persone comuni, e che soprattutto entrerà nel solco di una rivoluzione sobria in Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Un cambiamento che porterà fuori dall'azienda ogni atteggiamento, personaggio o comportamento definito e inquadrato come "trash".