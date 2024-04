video suggerito

Matrimonio A Prima Vista 12, cosa hanno deciso le coppie nella puntata finale Cosa hanno deciso le quattro coppie di Matrimonio a Prima Vista nell’ultima puntata andata in onda ieri, mercoledì 16 aprile. Nel prossimo appuntamento su Real Time intitolato ‘E poi’, sveleranno cosa è successo dopo la fine del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Le scelte finali delle quattro coppie della 12esima edizione di Matrimonio A Prima Vista sono andate in onda ieri sera, mercoledì 17 aprile. Roberto e Stefania, Fabio e Ilaria, Giuseppe e Ilaria ed Enrico e Benedetta hanno comunicato le loro volontà ai tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, ovvero hanno deciso se chiudere il matrimonio una volta terminato il programma o continuare la conoscenza lontani dalle telecamere. Nella prossima puntata in programma per mercoledì 24 aprile intitolata E poi i telespettatori scopriranno cosa è successo dopo la fine della trasmissione tra le quattro coppie di protagonisti.

Roberto Caruso (48 anni) e Stefania Gioachin (36 anni), entrambi di Torino, hanno scelto di non proseguire il loro matrimonio una volta terminato il programma. La convivenza, stando al racconto di lei, sarebbe stato il momento più difficile dell'intero esperimento. Nonostante sia scattata una certa sintonia, i due hanno spiegato che la scintilla non è scattata: potrebbero continuare a vedersi, ma solo come amici.

Fabio Rossi (35 anni) e Ilaria Zanoni (34 anni) hanno deciso di restare uniti in matrimonio. Entrati a far parte del programma dopo le altre coppie, sono apparsi come ‘compatibili' dagli esperti del programma. Dopo le difficoltà iniziali di lui dovute alla mancanza di attrazione fisica – mai confessate alla sposa -, conoscendosi, hanno sviluppato una certa complicità perché caratterialmente simili.

La coppia formata da Giuseppe Ravetti (45 anni) e Ilaria Spillari (41 anni) ha scelto di proseguire il matrimonio lontani dalle telecamere. Pur ammettendo di non essere stata da subito attratta da Giuseppe, Ilaria si è messa in gioco andando oltre l'apparenza. Si è avvicinata al suo sposo soprattutto durante la convivenza nella quale ha potuto apprezzare il carattere e la determinazione. Giuseppe, commosso, ha confessato di aver conosciuto una donna che ha risvegliato in lui qualcosa che credeva persa.

Enrico Bonechi (43 anni) e Benedetta Campigli (34 anni) hanno deciso di chiudere il loro matrimonio una volta terminato il programma. I telespettatori non avevano troppi dubbi: la coppia si era rifiutata anche di provare una convivenza scaricando i problemi l'uno sull'altro. Nonostante l'intervento dell'esperto Andrea Favaretto, la coppia non è riuscita a trovare un punto di connessione. "Non è la persona che voglio accanto", le parole di Benedetta che dopo la disastrosa luna di miele non ha neanche provato a fare un passo verso il suo sposo, intento a trovare un punto in comune.