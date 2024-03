Matrimonio a Prima Vista Italia, edizione Over: i single, quando e dove vederlo in tv e streaming Mercoledì 6 marzo in prima serata su Real Time (in anteprima su Discovery+ dal 28 febbraio) inizia una nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia ricca di novità, tra cui l’età dei protagonisti. Sei single per l’edizione Over (ammessi anche separati con figli) sono pronti a mettersi alla prova con un esperimento sociale che li porterà a trovare l’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matrimonio a Prima Vista Italia riparte con una nuova edizione. Gli episodi sono disponibili in anteprima streaming su Discovery+ da mercoledì 28 febbraio e dal 6 marzo in prima serata su Real Time. Sei single sono pronti a mettersi alla prova con un esperimento sociale che lì porterà a trovare l'amore: dopo cinque settimane passate da marito e moglie, senza essersi mai visti prima, decideranno se rimanere sposati o separarsi per sempre. Diverse le novità di questa edizione, a cominciare dell'età dei protagonisti, più alta rispetto al passato. In più, potranno partecipare anche coloro che hanno figli e sono stati sposati.

Chi sono i sei single di Matrimonio a Prima Vista Italia

Dopo un'attenta analisi fatta di interviste, test attitudinali e psicologici, il team di Matrimonio a Prima Vista Italia ha scelto i sei single che parteciperanno alla nuova edizione del programma, dal 6 marzo in prima serata su Real Time. Tre coppie in totale- che poi diventeranno quattro- e cinque settimane di tempo per conoscersi meglio e prendere una decisione finale. Ecco chi sono e cosa fanno nella vita i sei protagonisti:

Benedetta Campigli ha 34 anni, vive a Lamporecchio (Pistoia) ed è responsabile di un punto vendita di una catena

di articoli sportivi. Ama il suo lavoro, che le ha permesso da poco di comprare una casa di proprietà. Ha due sorelle maggiori: con una di loro, Benedetta, condivide la passione per i viaggi e lo sport.

Benedetta Campigli

Enrico Bonechi ha 43 anni, vive a Pistoia e lavora in banca da quando ne ha poco più di 20. Appassionato di sport, ama la palestra, la corsa e il nuoto. Nel tempo libero, invece, non rinuncia a un'uscita con gli amici. Ha un bellissimo rapporto con la famiglia: la mamma, il fratello e la nipote. Da poco il padre è venuto a mancare.

Enrico Bonechi

Ilaria Spillari ha 41 anni, vive a Milano ed è consulente di marketing, oltre che allevatrice di gatti siberiani. Nel

tempo libero si divide tra gli animali, le amiche e la pallavolo, sue grande passione. I genitori sono separati da anni e con la sorella ha un bellissimo rapporto.

Ilaria Spillari

Giuseppe Ravetti, ha 45 anni, vive ad Alessandria ed è presidente di un centro diurno per disabili, molto attivo anche nell'ambito del volontariato. È appassionato di calcio e nel tempo libero non rinuncia a fare lo speaker per una radio locale. Ha un divorzio alle spalle ed è molto legato alla madre e al fratello.

Giuseppe Ravetti

Stefania Gioachin ha 36 anni, vive a Crugliasco (in provincia di Torino) e da poco lavora come receptionist in un hotel. Sogna di creare una famiglia unita come quella in cui è cresciuta: il padre è il suo modello di uomo, ha una sorella più grande, due nipoti gemelli di 14 anni e da poco ha perso la mamma.

Stefania Gioachin

Roberto Caruso ha 48 anni, vive a Campiglione di Fenile (Torino) ma ha origini calabresi e lavora come manager nel campo automobilistico, dove si occupa di prototipi e controllo qualità. Ha un figlio di 21 anni con cui condivide la passione per la palestra. Gli piace tenersi in forma e cura molto la sua alimentazione.

Roberto Caruso

Le novità della nuova edizione

Sono diverse le novità di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, in anteprima su Discovery+ dal 28 febbraio e in prima serata su Real Time dal 6 marzo: per la prima volta potrà partecipare anche chi ha alle spalle un matrimonio e chi ha figli. Padri e madri divorziati, quindi, potranno rimettersi in gioco per trovare il vero amore. L'età media dei protagonisti si alzerà rispetto al passato, ma non cambierà il tempo che avranno a disposizione per decidere se rimanere sposati oppure lasciarsi definitivamente: cinque settimane. In più, a esperimento iniziato, verrà aggiunta una quarta coppia.

Gli esperti di Matrimonio a prima vista Italia

Nel loro percorso, i protagonisti di questa edizione saranno affiancati da un team di esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto. La prima valuterà le coppie per quanto riguarda l'affinità sessuale, aiutandole a trovare la giusta alchimia, il secondo le guiderà nell'interpretazione dei rapporti, mentre il terzo metterà davanti ai nei sposi dubbi e strumenti per affrontare le difficoltà, da superare per una relazione sana e duratura.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista sono nove in totale, dalla durata di circa un'ora ciascuna. Le prime due sono disponibile in anteprima su Discovery+ già dallo scorso 28 febbraio, mentre da mercoledì 6 marzo saranno in prima serata su Real Time. Sarà possibile seguirle in streaming anche sul sito di Real Time, nell'apposita sezione dedicata al programma.