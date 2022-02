Chi è Andrea Favaretto, il life coach di Matrimonio a Prima Vista 2022 Andrea Favaretto torna nel cast di Matrimonio a Prima Vista per la seconda volta, al fianco della sessuologa Nada Lofreddi e del sociologo Mario Abis. Personal coach di professione e trainer da più di 20 anni, il suo compito sarà aiutare le coppie a instaurare dialoghi più profondi e sinceri.

A cura di Elisabetta Murina

Personal coach di professione da più di 20 anni, con l'idea che "ognuno di noi può prendere in mano la vita e farne qualcosa che lo appassiona". Con questo obiettivo (come scrive lui stesso sul suo sito), Andrea Favaretto ha lavorato con successo alla crescita personale di migliaia di persone, anche nel mondo dello spettacolo. Trainer, autore di diversi libri, torna per la seconda volta come esperto nel team di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, da stasera (16 febbraio) su Real Time, al fianco della sessuologa Nada Lofreddi e del sociologo Mario Abis. Il suo compito sarà quello di aiutare le coppie di neosposi a instaurare dialoghi più profondi e sinceri attraverso specifiche tecniche di comunicazione. Lontano dal lavoro, è sposato felicemente da 6 anni e ha due figli.

Andrea Favaretto, trainer e autori di libri motivazionali

Andrea Favaretto, classe 1973, muove i primi passi nella formazione a soli 23 anni, quando frequenta un corso di motivazione tenuto dal coach Roberto Re. Vedendolo su quel palco, capisce che quella è la strada giusta anche per lui. Negli anni successivi si fa spazio prima come allievo e poi come coach. Inizialmente collabora con la società di Re in veste di venditore e poi arriva ad aprire la sua scuola: Unconventional Coaching School. Nel corso della sua ventennale carriera ha formato le risorse umane di grandi aziende come McDonald’s, BMW, Omnitel, Lancome e Veratour, e ha lavorato anche con personaggi del mondo dello spettacolo. Ha organizzato centinaia di corsi, scritto diversi libri, come Cosa ti aspetti dalla vita?, PNL Facile, Il sistema del successo senza sforzo, e partecipato a programmi televisivi, spiegando alle persone "come raggiungere risultati nella vita, nel lavoro, nelle relazioni, con semplicità e divertimento". Nei suoi programmi, utilizza la tecnica della PNL (programmazione neurolinguistica) con lo scopo di "mostrare alle persone un altro punto di vista".

La vita privata di Andrea Favaretto, la moglie Francesca e i figli

Lontano dalla tv e dal life coaching, Andrea è felicemente sposato da sei anni con Francesca Simonato e, come si può vedere sbirciando il suo profilo social (@andreafavaretto13), ha due figli, un maschio e una femmina. Della moglie però non si hanno molte informazioni.

Andrea Favaretto tra gli esperti di Matrimonio a Prima Vista 2022

Andrea Favaretto tornerà per il secondo anno di seguito a Matrimonio a Prima Vista in qualità di coach. Nel programma affiancherà la sessuologa Nada Lofreddi e il sociologo Mario Abis, in veste di esperto di comunicazione. Il suo ruolo, come ha spiegato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, è "lavorare con le coppie sul campo, andarle a trovare nella loro convivenza, nel momento in cui nascono delle crisi, per fare capire quali meccanismi stanno mettendo in atto".