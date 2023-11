Perché Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista si sono lasciati: “Mancava la chimica” Lo speciale che racconta il secondo tempo delle prove tecniche d’amore delle coppie protagoniste del programma ha rivelato un’assenza di lieto fine per Alessandro e Valentina. “Ci abbiamo provato, ma un po’ alla volta ci siamo allontanati”, ha raccontato lei. “Sembrava una convivenza forzata”, ha aggiunto Alessandro.

A cura di Giulia Turco

Non ha funzionato l’esperimento sociale tra Valentina Mangili e Alessandro D’Agate, protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista, il format targato Banijay in onda su Discovery. La coppia ha attraversato un primo momento di difficoltà nella conoscenza, per poi lasciar ben sperare sul loro futuro. Le distanze e le incomprensioni però sono diventate incolmabili e così hanno deciso di rinunciare.

Cosa ha rivelato lo speciale “E poi” di Matrimonio a Prima Vista

Lo speciale che racconta il secondo tempo delle prove tecniche d’amore delle coppie protagoniste del programma ha rivelato un’assenza di lieto fine per Alessandro e Valentina. “Ci abbiamo provato, ma un po’ alla volta si è raffreddata la situazione e ci siamo allontanati”, ha raccontato Valentina davanti alle telecamere. “Ci sono state delle dinamiche che mi hanno, per esempio, fatto capire che mancava la chimica che ti va venire la voglia di stare con lei”, ha aggiunto Alessandro. “Ad un certo punto le ho detto di voler fare un passo indietro per ripartire, per corteggiarci e creare una base per costruire qualcosa insieme. Prima mi sembrava una convivenza forzata, così sono tornato a casa mia e ci abbiamo riprovato. Invece questo ci ha portato ad allontanarci”. Diverso, naturalmente, il punto di vista di Valentina, che addossa le responsabilità al ragazzo. “Voleva i suoi spazi, la sua routine, Io avevo voglia di continuare questo percorso, ma da quando co siamo allontanati sono iniziate le crepe”.

Chi sono Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2023

Valentina Mangili è originaria di Bergamo e ha 29 anni. Con una passione frenata per i viaggi, ha iniziato a lavorare per un’agenzia turistica e per dieci anni ha viaggiato girando il mondo. Un grave infortunio però l’ha costretta a fermarsi. Ecco perché il viaggio di nozze con Alessandro, organizzato per loro dal programma in Messico, è stata per lei l’occasione di tornare a sognare. Un sogno finito non nel migliore dei modi però, che si è rivelato sin troppo presto complicato, visto che i due hanno iniziato a riscontrare diversità già dal loro arrivo. Alessandro D’Agate ha 26 anni e vive a Milano, è un analista e programmatore informatico. Ha alle spalle una relazione di nove anni che gli ha lasciato ferite e insicurezze. Purtroppo l’esperienza con Valentina non l’ha aiutato a superarle.